Britská ambasáda: Bakerove slová reflektujú názor britskej vlády

Bratislava 1. novembra (TASR) - Slová britského veľvyslanca na Slovensku Nigela Bakera o vystúpení predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) v ruskej televízii reflektujú názory britskej vlády a veľvyslanec si za nimi stojí. Pre TASR to uviedla britská ambasáda v Bratislave.



"Zároveň nebude ľudí zaťažovať verejnou výmenou názorov s premiérom počas dušičkového víkendu," dodala ambasáda.



Fico v piatok na oficiálnej návšteve Číny reagoval na Bakerovu kritiku premiérovho vystúpenia v ruskej televízii. Vyhlásil, že nevie, čo veľvyslanca oprávňuje zasahovať do jeho mediálnych výstupov, a vyzval ho, aby nezasahoval do suverénnej slovenskej vládnej politiky.