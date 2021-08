Briti nechali detaily o afganských spolupracovníkoch v Kábule

Na archívnej snímke britský minister obrany Ben Wallace. Foto: TASR/AP

Londýn 27. augusta (TASR) - Politici Spojeného kráľovstva v piatok ostro kritizovali britských diplomatov za údajné ponechanie podrobných údajov o afganských zamestnancoch na veľvyslanectve v Kábule, keď evakuovali areál ambasády, ktorá je teraz strážená hnutím Taliban. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Odhalenie prišlo v čase, keď Spojené kráľovstvo priznalo, že pri svojej urýchlenej evakuácii nechalo v stredoázijskej krajine stovky Afgancov, ktorí majú právo byť evakuovaní.Denník The Times na titulnej strane v článku skúseného vojnového dopisovateľa Anthonyho Loyda uvádza, že novinár pri prehliadke areálu stráženého Talibanom našiel neskartované dokumenty obsahujúce detaily kontaktov na afganských spolupracovníkov a záujemcov o prácu.Denník zatelefonoval na nájdené čísla a zistil, že niektorí zamestnanci sú ešte stále v Afganistane a pokúšajú sa ujsť z krajiny. Denník odovzdal dokumenty britskému ministerstvu zahraničných vecí, aby týchto Afgancov evakuovalo.Britský minister obrany Ben Wallace pre rozhlasovú stanicu LBC povedal, že sa o tom dozvedel z článku z titulnej strany.uviedol a dodal:Británia plánuje ukončiť svoje evakuačné lety do niekoľkých hodín a 800–1100 Afgancov, ktorí majú na základe britského systému právo na premiestnenie,vyhlásil Wallace.Šéf zahraničného výboru v Dolnej snemovni Tom Tugendhat napísal na Twitteri, že výbor bude zmienený článok v Timesoch prešetrovať.dodal.Denník The Times napísal, že dokumenty rozhádzané po zemi ukazujú, žeThe Times dodali, že ich reportéri odovzdali detaily o kontaktoch vysokopostaveným predstaviteľom ministerstva zahraničných vecí na letisku v Kábule, ktorí potom letecky odviezli troch afganských spolupracovníkov uvedených v dokumentoch a tiež ich rodiny – dovtedy títo ľudia čakali pred letiskom, lebo sa nemohli dostať do sektoru pod britskou kontrolou.The Times uviedli, že osud najmenej dvoch ľudí, ktorí sa zaujímali o prácu tlmočníka, nie je známy.Britské ministerstvo zahraničných vecí zareagovalo na prípad vyhlásením, že počas evakuácie veľvyslanectva saBritský veľvyslanec v Kábule Laurie Bristow si už skôr vyslúžil uznanie za to, že zostal v Afganistane a zriadil na kábulskom letisku úrad s pracovníkmi ambasády, ktorí pomáhali s evakuáciami.