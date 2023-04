Britská armáda cvičí Ukrajincov používať moderné samohybné delá AS-90

Brusel 6. apríla (TASR) - Severoatlantická aliancia vo štvrtok potvrdila, že britská armáda uskutočnila cvičenie ukrajinských vojakov so samohybnými delostreleckými systémami AS-90, ktoré Spojené kráľovstvo daruje Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR.



NATO upozornilo, že AS-90 je mobilný delostrelecký systém s kalibrom 155 mm schopný vypáliť šesť rán za minútu. Spojené kráľovstvo okrem toho uskutočňuje aj 35-dňový výcvikový kurz pre ukrajinských dobrovoľných bojovníkov. Kurz je zameraný na zručnosti potrebné na prežitie v nepriateľskom prostredí, ako je manipulácia so zbraňami, streľba a medzinárodné právo platné počas ozbrojených konfliktov.



Inštruktori pochádzajú zo spojeneckých krajín NATO – z Kanady, Dánska, Fínska, Litvy, Holandska a Nórska, ale aj zo Švédska, ktoré ešte len čaká na vstup do Aliancie, a z partnerských krajín ako Austrália a Nový Zéland.



Podľa tlačovej správy NATO je tento výcvikový program súčasťou záväzku Spojeného kráľovstva pomôcť Ukrajine presadzovať svoje právo na sebaobranu proti nevyprovokovanej ruskej útočnej vojne.







