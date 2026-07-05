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Britská armáda: Nákladná loď v Červenom mori nahlásila napadnutie

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V poslednom období sa aktivizovali aj somálski piráti v Adenskom zálive.

Autor TASR
Dubaj 5. júla (TASR) - Britská armáda v nedeľu oznámila, že pri pobreží Jemenu v Červenom mori bola v nedeľu napadnutá nákladná loď. TASR o tom píše podľa agentúry AP.

O útoku pri pobreží Jemenu informovalo britské centrum pre námorné obchodné operácie (UKMTO) s tým, že loď bola „napadnutá neznámymi ozbrojenými útočníkmi“. Úrady okolnosti incidentu vyšetrujú.

K útoku sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina. Jemenskí povstaleckí húsíovia prednedávnom pohrozili, že opäť začnú útočiť na lode v blízkosti svojho pobrežia, hoci tieto vyhrážky doteraz nanaplnili. Ich hovorca na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.

V poslednom období sa aktivizovali aj somálski piráti v Adenskom zálive.
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