Britská armáda pre výcvik ukrajinských vojakov nestíha cvičiť svojich

Londýn 11. septembra (TASR) - Výcvik ukrajinských vojakov "obmedzuje" schopnosť britskej armády venovať sa výcviku vlastných zložiek. Vyplýva to z vyšetrovania britského Národného audítorského úradu (NAO). Správu NAO zverejnili v stredu, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



Vyšetrovanie britskej vojenskej podpory Ukrajine zistilo, že štvrtina výcvikových zariadení britskej armády sa využíva na operáciu Interflex, čo je základný pechotný výcvikový program pre ukrajinských brancov. To spôsobilo, že termínové rezervácie výcvikových kapacít pre jednotky britskej armády sa zamietali v roku 2023 osemkrát častejšie ako v roku 2019.



"Ministerstvo obrany uznalo, že Interflex obmedzuje schopnosť britskej armády cvičiť vlastných vojakov," píše NAO v správe.



Ďalší výcvikový program pre ukrajinských vojakov námornej pechoty, operáciu Interforge, museli tento rok presunúť do Holandska. Hrozilo, že "využívanie výcvikových zariadení v Británii naruší vlastné výcvikové potreby námornej pechoty britských ozbrojených síl," píše NAO.



"Všetky britské jednotky majú prístup k príslušnému výcviku potrebnému na to, aby boli pripravené chrániť Britániu a plniť naše záväzky voči NATO. Vítame však správu NAO, podľa ktorej sú ukrajinské jednotky vďaka výcviku zo strany Británie lepšie pripravené na obranu svojej krajiny pred nelegálnou inváziou Ruska," povedal hovorca ministerstva obrany.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 vyše 45.000 Ukrajincov podstúpilo výcvik v Británii.



Minister obrany John Healy minulý týždeň informoval, že operácia Interflex bude prebiehať aj v roku 2025.



"Keďže ministerstvo obrany mieni Ukrajinu podporovať aj v budúcnosti, musí aj naďalej vyvažovať strategické záujmy Británie a zachovanie vlastných vojenských kapacít," vyhlásil šéf NAO Gareth Davies.