Britská armáda sa pre epidémiu pripravuje na mobilizáciu

Londýn 25. marca (TASR) - Britské ozbrojené sily sa v súvislosti koronavírusom pripravujú na možnosť najväčšej mobilizácie od roku 2003, kedy sa krajina zapojila do vojny v Iraku. Správu priniesla v stredu televízia Sky News.



Celkovo sa v pohotovosti nachádza viac než 20.000 vojakov. "V prípade potreby ich však môže byť povolaných omnoho viac," uviedol cez víkend na sociálnej sieti náčelník generálneho štábu britskej armády Sir Mark Carleton-Smith.



Vojaci by napríklad mohli pomáhať Národnej zdravotnej službe (NHS) v starostlivosti o pacientov a tiež pri zabezpečení nevyhnutných dodávok pre ľudí v domácej karanténe.



Už v súčasnosti je v Británii nasadených do aktivít proti novému koronavírusu viac než 700 vojakov, ktorí plnia rôzne operačné úlohy.



Počet obetí koronavírusu v Spojenom kráľovstve sa v utorok zvýšil o 87 na celkovo 422 - išlo o najväčší denný počet úmrtí od začiatku epidémie. Nakazených bolo v krajine doposiaľ oficiálne viac ako 8000 ľudí.