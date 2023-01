Britská cukráreň prešla na vegánske produkty pre byrokraciu po brexite

Sherburn-in-Elmet 28. januára (TASR) - Cukrársku firmu Pecan Deluxe Candy po brexite veľmi nepríjemne prekvapil obrovský rozsah byrokracie pri vývoze produktov so zložkami živočíšneho pôvodu. Našla však riešenie, prešla na výrobu čisto vegánskych produktov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Firma, ktorej materská spoločnosť sídli v USA, dodáva značkovým výrobcom sladkostí niektoré základné položky, ako sú polevy na koláče či cesto na sušienky. Po brexite však musela vyradiť zo svojich produktov maslo a vajcia v prospech rastlinných alternatív, aby sa vyhla zdĺhavým kontrolám na hraniciach Európskej únie (EÚ).



Vedenie Pecan Deluxe Candy sa vlani v októbri rozhodlo vylúčiť živočíšne zložky z výroby vo svojej prevádzke v severoanglickej dedine Sherburn-in-Elmet neďaleko Leedsu, aby podporilo slabnúci export na svoj hlavný trh v Európe.



"Rozhodli sme sa nestáť so založenými rukami a konať," povedal agentúre AFP Graham Kingston, riaditeľ Pecan Deluxe Candy Europe.



Spojené kráľovstvo opustilo jednotný trh EÚ a colnú úniu pred dvoma rokmi. Vývozcovia živočíšnych produktov a potravín tak musia na hraniciach predkladať veterinárne osvedčenia a ďalšiu dokumentáciu, ktorá ich stojí veľa peňazí.



Táto byrokracia spôsobila rast nákladov a vyžaduje si tiež čas, čo predstavuje veľkú záťaž najmä pre menšie firmy. Na vegánske produkty sa však nevzťahujú rovnaké obmedzenia. Vďaka tomu je ich export lacnejší a efektívnejší.



Pecan Deluxe Candy odhadla výdavky na byrokraciu po brexite na viac ako 100.000 eur ročne. K tomu je potrebné prirátať rozdielny výklad predpisov, čo spôsobuje zdržanie na hraniciach a neraz aj vrátenie produktov, ktoré sa už nemôžu použiť.



"Nový (vegánsky) rad výrazne znížil tieto náklady," vyhlásil Kingston. Na ich vývoz nie je napríklad potrebné potvrdenie od veterinárnej správy, čo umožňuje hladké dodávky zákazníkom v Európe.



Rodinná spoločnosť Pecan Deluxe Candy so sídlom v Dallase má továreň aj v Thajsku. Celkovo zamestnáva 600 ľudí po celom svete a vyrába kľúčové ingrediencie pre dezerty. Spoločnosť zmenila receptúry po tom, ako jej export do EÚ klesol na 55 % z celkového predaja jej dcérskej firmy v Spojenom kráľovstve z 84 % pred brexitom. Okrem toho sú nové produkty lacnejšie na výrobu a nasledujú tiež súčasné trendy v stravovaní, akým je aj vegánstvo.