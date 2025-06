Britská dolná snemovňa schválila návrh zákona o asistovanej samovražde

Londýn 20. júna (TASR) - Dolná komora britského parlamentu v piatok schválila návrh zákona, ktorý v prípade súhlasu Snemovne lordov legalizuje za určitých prísnych podmienok asistovanú samovraždu. Právo ukončiť svoj život za pomoci lekárskych profesionálov by v Anglicku a Walese získali mentálne zdraví ľudia, ktorým diagnostikujú neliečiteľnú chorobu, píše TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.



Za schválenie návrhu hlasovalo 314 poslancov a 291 bolo proti. Zákon v prípade úspechu v hornej komore britského parlamentu umožní mentálne zdravým ľuďom v Anglicku a Walese s diagnostikovanou neliečiteľnou chorobou s predpokladanými menej ako šiestimi mesiacmi života zvoliť si možnosť podstúpiť samovraždu za pomoci lekárskych profesionálov.



Británia by sa tak pridala ku krajinám ako Austrália, Kanada či niektoré štáty USA, kde je asistovaná samovražda legálna. Podľa podporovateľov návrhu takýto zákon zaistí dôstojnosť a súcit s trápiacimi sa ľuďmi. Kritici zasa varujú pred rizikom zraniteľných ľudí donútených k ukončeniu svojich životov.



Návrh prejde na hlasovanie do hornej komory britského parlamentu, kde naň ešte čakajú mesiace skúmania. Podľa agentúry Reuters je však nepravdepodobné, že by nevolená Snemovňa lordov zablokovala návrh odsúhlasený demokraticky volenou Dolnou snemovňou.



Premiér Keir Starmer a jeho labouristická vláda sa stavali voči problematike neutrálne a každý poslanec tak mohol voliť podľa vlastného uváženia. Starmer napriek tomu v minulosti vyhlásil, že asistovanú samovraždu za istých podmienok podporuje.



Posledné neúspešné hlasovanie o asistovanej samovražde sa odohralo pred približne desiatimi rokmi. Plán odsúhlasený v piatok počítal v pôvodnom znení s nutnosťou udelenia súhlasu súdom. To bolo nakoniec nahradené požiadavkou, aby posudok vypracovala komisia zložená zo sociálneho pracovníka, právnika a psychiatra.



Asistovaná samovražda sa líši od eutanázie, ktorá je povolená napríklad v Holandsku a Kanade a pri ktorej zdravotníci podávajú za určitých okolností na žiadosť pacienta smrtiacu injekciu.