Britská expremiérka Mayová kritizovala Johnsona i Trumpa

Londýn 20. januára (TASR) - Bývalá britská premiérka Theresa Mayová v utorok kritizovala úradujúceho premiéra Borisa Johnsona za to, že "zanechal morálne vodcovstvo" Británie. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Johnson podľa jej slov niektorými politickými rozhodnutiami "nezvýšil našu dôveryhodnosť v očiach zvyšku sveta".



Pripomenula premiérove hrozby, že v spojitosti s odchodom Británie z EÚ - brexitom - poruší medzinárodné právo, i jeho kroky v oblasti obmedzenia výdavkov na zahraničnú pomoc. Británii za to podľa Mayovej nepatrí čelné postavenie vo svete.



Mayová sa kriticky vyjadrila aj o odchádzajúcom americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého funkčné obdobie sa oficiálne končí v stredu.



"Nikdy som nevedela, čo očakávať - od priateľského podania ruky, ktoré bolo niekedy doslovné, po spochybňovanie ústredných zásad transatlantickej aliancie," uviedla.



Nový prezident Joe Biden, ktorý do úradu oficiálne nastúpi v stredu, bude podľa jej slov pre Britániu "predvídateľnejší a spoľahlivejší partner".



Trumpa takisto obvinila z "vybičovania" jeho podporovateľov, ktorí 6. januára násilne vnikli do budovy Kapitolu.



"Pokojné odovzdanie moci je charakteristický znak akejkoľvek demokracie," povedala.



Mayová bola britskou premiérkou od júla 2016. V máji 2019 oznámila, že odstupuje z funkcie.



Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu predtým v hlasovaní trikrát odmietli dohodu o brexite, ktorú Mayovej vláda vyrokovala s Bruselom. Novým premiérom sa v júli 2019 stal Johnson.