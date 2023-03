Britská expremiérka Theresa Mayová vydá knihu o zneužívaní moci

Londýn 14. marca (TASR) - Bývalá britská premiérka Theresa Mayová pripravuje knihu o zneužívaní moci vo svetle politických škandálov. Bude opisovať i tragédiu na štadióne Hillsborough z roku 1989 či požiar londýnskej budovy Grenfell Tower z roku 2017. V utorok to uviedli agentúry PA a DPA, informuje TASR.



Mayová v knihe opíše aj prípad vraždy súkromného detektíva Daniela Morgana, ku ktorej došlo v roku 1987. Keď sa tento prípad v roku 2013 začal opätovne vyšetrovať, Mayová pôsobila vo funkcii ministerky vnútra.



Plánovanú knihu s názvom Zneužívanie moci (The Abuse of Power) vydá britské vydavateľstvo Headline a na trh by sa mala dostať na jeseň.



V synopse knihy sa uvádza, že "Theresa Mayová sa počas troch rokov vo funkcii premiérky a šiestich rokov na čele ministerstva vnútra stretla so sériou problémov, pri ktorých malo zneužitie moci devastujúce následky nielen pre jednotlivcov, ale aj pre reputáciu a dôveru občanov vo verejné inštitúcie a politikov".



Mayová po zvolení do funkcie predsedníčky vlády sľubovala, že bude "bojovať proti nespravodlivosti a vládnuť v záujme ľudu, a nie v záujme mocných. Kritizovala pritom skutočnosť, že štátne inštitúcie často nechránia občanov ale seba. Tejto problematike sa venuje aj vo svojej avizovanej knihe o zneužívaní moci.



Theresa Mayová (66) stála na čele britskej vlády v rokoch 2016 až 2019.