Britská expremiérka varovala pred hrozbami komunistickej Číny

Tchaj-pej 17. mája (TASR) - Bývalá britská premiérka Liz Trussová v stredu varovala pred ekonomickými a politickými hrozbami, ktoré pre Západ predstavuje Čína. Vyjadrila sa tak počas návštevy Taiwanu, demokratického rivala Pekingu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Taiwan je ostrovná republika s vlastnou vládou, ale Čína ho pokladá za svoje územie a tvrdí, že na jeho dobytie použije aj silu, ak to bude potrebné.



Trussová je aktívnou členkou Dolnej snemovne britského parlamentu. Pridala sa k viacerým predstaviteľom z USA, štátov EÚ a ďalších krajín, ktorí už navštívili Taiwan. Ich cieľom bolo prejaviť nesúhlas s vyhrážkami a pokusmi Číny izolovať tento ostrov a jeho vyspelú ekonomiku od medzinárodného spoločenstva.



"Sú ľudia, ktorí tvrdia, že nechcú ďalšiu studenú vojnu. Ale nie sme v situácii, keď máme na výber. Čína sa totiž už sebaisto vybrala vlastným smerom, či už sa chceme oddeliť od jej ekonomiky alebo nie," povedala Trussová pred expertnou skupinou Prospect Foundation v hlavnom meste Tchaj-pej.



"Čína zväčšuje svoje námorné sily alarmujúcim tempom a pokúša sa vybudovať najväčšiu armádu v mierových dejinách," dodala.



"Už vytvorila spojenectvá s inými krajinami, ktoré si želajú rozpad slobodného sveta. Už si stratégiu vybrala. Máme na výber len v tom, či sa s tým zmierime a prispôsobíme sa - alebo budeme konať, aby sme zabránili konfliktu," dodala.



Trussová pochválila svojho nástupcu Rishiho Sunaka za to, že vlani v lete označil Čínu za "najväčšiu dlhotrvajúcu hrozbu pre Britániu". Sunak tiež vyzval na zatvorenie kultúrnych centier riadených čínskou vládou, známych ako Konfuciove inštitúty. Považujú ich za propagandistické hlásne trúby čínskej komunistickej strany. Takéto služby by mali poskytovať obyvatelia z Taiwanu a Hongkongu, ktorí prídu do Spojeného kráľovstva z vlastnej vôle.



Vzťahy Číny s väčšinou západných demokracií sa prudko zhoršili, prevažne pre spory v oblasti ľudských práv a technológií aj pre agresívne kroky voči Taiwanu a v Juhočínskom mori.



Vzťahy Pekingu s Londýnom obzvlášť zhoršili tvrdé zásahy proti slobode prejavu, demokracii a ďalším občianskym právam v Hongkongu. Bývalej britskej kolónii totiž sľúbili, že aj po prechode pod čínsku správu v roku 1997 si zachová slobody.



Trussová, ktorá ako premiérka slúžila vlani iba sedem týždňov, tiež upozornila, že Číne sa nedá dôverovať ani v tom, že dodrží záväzky v oblastiach ako obchod či ochrana životného prostredia.