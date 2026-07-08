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Britská Kolumbia pripravuje za streľbu na škole žalobu na OpenAI
Rodiny postihnuté streľbou už predtým podali žalobu na OpenAI na súde v americkej Kalifornii.
Autor TASR
Ottawa 8. júla (TASR) - Kanadská provincia Britská Kolumbia v utorok oznámila, že pripravuje žalobu na spoločnosť OpenAI za to, že nenahlásila násilnú aktivitu v ich chatbotovi ChatGPT u osoby, ktorá vo februári spáchala masovú streľbu v škole v mestečku Tumbler Ridge. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
OpenAI zablokovala účet prepojený s 18-ročnou transrodovou ženou Jesse Van Rootselaarovou v júni 2025, teda niekoľko mesiacov predtým, ako zabila osem ľudí vo svojom dome a v škole v malom banskom mestečku Tumbler Ridge.
Rodiny postihnuté streľbou už predtým podali žalobu na OpenAI na súde v americkej Kalifornii. Britská Kolumbia v utorok oznámila, že v koordinácii s rodinami pripravuje samostatnú žalobu na čo si už najala v Kanade a v USA právnikov.
Provinčná generálna prokurátorka Niki Sharmaová uviedla, že Britská Kolumbia chce „vyvodiť zodpovednosť voči spoločnosti OpenAI a jej predstaviteľom za to, že bezpečnostné orgány neinformovali o promtoch, ktoré páchateľka pred tragédiou v Tumbler Ridge dávala na platforme ChatGPT“.
„Britská Kolumbia sa nikdy nebála čeliť silným korporáciám, keď ich konanie spôsobuje škodu ľuďom a komunitám,“ dodala Sharmaová. Upozornila však, že proces bude nejaký čas trvať. Peniaze zo súdneho sporu chcú využiť na pomoc komunite a na výstavbu novej školy v Tumbler Ridge.
Výkonný riaditeľ spoločnosti OpenAI Sam Altman sa v apríli ospravedlnil obyvateľom Tumbler Ridge. V liste vyjadril hlbokú ľútosť nad tým, že „neupozornili orgány na účet, ktorý bol v júni zablokovaný“. „Verím, že ospravedlnenie je nevyhnutné na uznanie škody a nezvratnej straty, ktorú vaša komunita utrpela,“ napísal.
OpenAI zablokovala účet prepojený s 18-ročnou transrodovou ženou Jesse Van Rootselaarovou v júni 2025, teda niekoľko mesiacov predtým, ako zabila osem ľudí vo svojom dome a v škole v malom banskom mestečku Tumbler Ridge.
Rodiny postihnuté streľbou už predtým podali žalobu na OpenAI na súde v americkej Kalifornii. Britská Kolumbia v utorok oznámila, že v koordinácii s rodinami pripravuje samostatnú žalobu na čo si už najala v Kanade a v USA právnikov.
Provinčná generálna prokurátorka Niki Sharmaová uviedla, že Britská Kolumbia chce „vyvodiť zodpovednosť voči spoločnosti OpenAI a jej predstaviteľom za to, že bezpečnostné orgány neinformovali o promtoch, ktoré páchateľka pred tragédiou v Tumbler Ridge dávala na platforme ChatGPT“.
„Britská Kolumbia sa nikdy nebála čeliť silným korporáciám, keď ich konanie spôsobuje škodu ľuďom a komunitám,“ dodala Sharmaová. Upozornila však, že proces bude nejaký čas trvať. Peniaze zo súdneho sporu chcú využiť na pomoc komunite a na výstavbu novej školy v Tumbler Ridge.
Výkonný riaditeľ spoločnosti OpenAI Sam Altman sa v apríli ospravedlnil obyvateľom Tumbler Ridge. V liste vyjadril hlbokú ľútosť nad tým, že „neupozornili orgány na účet, ktorý bol v júni zablokovaný“. „Verím, že ospravedlnenie je nevyhnutné na uznanie škody a nezvratnej straty, ktorú vaša komunita utrpela,“ napísal.