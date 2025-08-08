< sekcia Zahraničie
Britská komediálna skupina Monty Python je na poštových známkach
Autor TASR
Londýn 8. augusta (TASR) - Britská Kráľovská pošta (RM) vydala poštové známky na počesť absurdno-komediálnej skupiny Monty Python, založenej v roku 1969. Séria desiatich známok oslavuje niekoľko najznámejších postáv a hlášok formácie - od „Nudge Nudge“ po „The Lumberjack Song“.
Šesť známok zobrazuje scény zo skečovej komediálnej televíznej série „Lietajúci cirkus Montyho Pythona“ vrátane „Španielskej inkvizície“, „Ministerstva hlúpych krokov“, „Mŕtveho papagája“ a „Nahého organistu“.
Ďalšie štyri pripomínajú 50. výročie kultového filmu z roku 1975 „Monty Python a Svätý Grál“ vrátane jednej, na ktorej Čierny rytier, ktorý prišiel o končatinu, tvrdí: „Je to len škrabanec.“ Známky sa dostanú do predaja 14. augusta.
Skupina Monty Python, ktorú tvorili Michael Palin, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones a Graham Chapman, priniesla na britské televízne obrazovky jedinečnú zmes satiry, surrealizmu a bláznivosti v seriáli, ktorý sa vysielal v rokoch 1969 až 1974, pripomína tlačová agentúra AP.
Skupina nakrútila aj niekoľko celovečerných filmov, medzi ktoré ďalej patria A teraz o niečom úplne inom (1971), Život Briana (1979) a Zmysel života (1983).
David Gold, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy RM, povedal, že táto kolekcia „vzdáva poctu dielu, ktoré formovalo komediálnu scénu takmer šesť desaťročí“. Palin uviedol, že je „veľmi rád, že sa môže podeliť o známku s nahým organistom.“
Skupina sa v 80. rokoch prevažne rozpadla, Chapman zomrel na rakovinu v roku 1989. Päť preživších členov skupiny Monty Python sa v roku 2014 opäť dalo dohromady a odohralo sériu vystúpení. Jones zomrel v roku 2020 na vzácnu formu demencie.
