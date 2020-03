Britská kráľovná vyzvala ľudí, aby spoločne porazili koronavírus

Londýn 19. marca (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. vyzvala vo štvrtok občanov Spojeného kráľovstva, aby "spolupracovali ako jeden" a spoločne porazili pandémiu koronavírusu. Informoval o tom agentúr AP.



Kráľovná v nezvyčajnom vyhlásení, písanom z prvej osoby, uznala, že mnoho jednotlivcov a rodín "vstupuje do obdobia veľkého znepokojenia a neistoty".



"V časoch, ako sú tieto, si spomínam, že história našej krajiny bola vytvorená ľuďmi a komunitami, ktoré sa spojili, aby pracovali ako jeden celok, sústreďujúc naše spoločné úsilie so zameraním na spoločný cieľ," povedala.



Britská panovníčka sa poďakovala lekárom, vedcom a záchranárom. "My všetci máme životne dôležitú úlohu, ktorú zohráme" pri zvládaní pandémie, uviedla.



Kráľovná Alžbeta II. (93) spoločne s manželom princom Philipom (98) sa vo štvrtok presunuli do rezidencie na zámku Windsor. Na tento zámok pár zvyčajne cestuje počas Veľkonočných sviatkov. V dôsledku pandémie nového koronavírusu vo svete tam však podľa AP išli o týždeň skôr a znížili aj počet personálu.



Na 137 mŕtvych stúpol vo štvrtok v Británii počet obetí ochorenia COVID-19 spôsobovaného koronavírusom SARS-CoV-2, čo je nárast o 33 úmrtí za posledných 24 hodín. Vo štvrtok ráno bolo tiež v Británii 2689 potvrdených prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2.