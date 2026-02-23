< sekcia Zahraničie
Britská kráľovná Kamila sa stretla s obeťou znásilnenia Pelicotovou
Pelicotová sa stala symbolom globálneho boja proti sexuálnemu násiliu počas súdneho procesu proti bývalému manželovi.
Autor TASR
Londýn 23. februára (TASR) - Britská kráľovná Kamila sa v pondelok stretla s francúzskou obeťou znásilnenia Gisele Pelicotovou. Buckinghamský palác to uviedol vo vyhlásení, píše TASR podľa agentúry AFP.
Obe ženy sa stretli pri čaji na asi 30 minút a Kamila Pelicotovej povedala, že si jej memoáre prečítala „za dva dni“. „Nedokázala som ich odložiť,“ cituje jej slová vyhlásenie paláca.
Pelicotová sa stala symbolom globálneho boja proti sexuálnemu násiliu počas súdneho procesu proti bývalému manželovi. Takmer desať rokov jej podával silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargie, a iným mužom umožňoval, aby ju znásilňovali.
„Stretla som toľko obetí znásilnenia a sexuálneho zneužívania, že som si nikdy nemyslela, že by ma ešte niečo mohlo šokovať, ale váš prípad ma šokoval – nechal ma bez slov,“ dodala kráľovná.
Kamila je dlhodobo bojovníčkou proti sexuálnemu a domácemu násiliu a o tejto téme sa pri mnohých príležitostiach otvorene vyjadruje. Minulý rok napísala 73-ročnej Pelicotovej súkromný list.
„Pretože, ako správne vyjadrila, prečo by sa mala cítiť ako obeť alebo sa schovávať v hanbe?“ citoval vtedy časť listu zdroj z paláca pre časopis Newsweek.
Pelicotová sa vzdala práva na anonymitu počas súdneho procesu v roku 2024 v juhofrancúzskom meste Avignon. Jej bývalý manžel Dominique bol v decembri 2024 odsúdený na 20 rokov za znásilnenie s priťažujúcimi okolnosťami. Desiatky ďalších mužov, ktorí ju znásilňovali omámenú liekmi, dostali tresty od troch do 15 rokov.
Pelicotová vo Veľkej Británii predstavila svoju knihu s názvom „A Hymn to Life“ (Óda na život). Začiatkom tohto mesiaca pre agentúru AFP povedala: „Darí sa mi lepšie. Po súdnom procese som zhodnotila svoj život a dnes sa snažím uprostred ruín vybudovať nový život.“
„Napriek všetkým týmto skúškam som aj v najtemnejších obdobiach vždy hľadala záblesky radosti, pozerám sa do budúcnosti, k radosti,“ dodala.
