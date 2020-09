Britská kráľovná nariadila odobrať vyznamenanie Harveymu Weinsteinovi

Londýn 18. septembra (TASR) - Spojené kráľovstvo v piatok odňalo vyznamenanie Radu britského impéria diskreditovanému hollywoodskemu magnátovi a bývalému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi, ktorému ho udelili v roku 2004 za jeho prínos pre britský filmový priemysel. Informovala o tom agentúra AP.



"Kráľovná nariadila, aby bolo vymenovanie Harveyho Weinsteina za Čestného komandéra Civilnej divízie Radu britského impéria z 19. januára 2004 zrušené a anulované a aby bolo taktiež jeho meno vymazané z registra daného radu," píše sa v britskom úradnom vestníku The Gazette.



Výbor pre odobratie vyznamenaní ich môže odňať len so zvolením kráľovnej Alžbety II.



Weinsteina tento rok odsúdili v New Yorku na 23 rokov väzenia za sexuálny útok voči bývalej asistentke produkcie Mimi Haleyiovej v roku 2006 a znásilnenie herečky Jessicy Mannovej v roku 2013. Išlo o míľnik pre hnutie MeToo, ktoré inšpirovalo zneužívané ženy k tomu, aby sa postavili silným mužom. Zo sexuálnych útokov obvinilo Weinsteina v posledných rokoch viac ako 80 žien, medzi nimi hviezdy ako Angelina Jolieová, Ashley Juddová, Uma Thurmanová a Salma Hayeková.