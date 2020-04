Britská kráľovná ocenila 188 seniorov a senioriek pamätnými mincami

Londýn 9. apríla (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. tento rok na Zelený štvrtok pozmenila zaužívanú tradíciu: špeciálne razené strieborné mince udeľované vybraným seniorom osobne neodovzdávala, ale rozposlala ich so sprievodným listom. Dôvodom je pokračujúca epidémia koronavírusu v Spojenom kráľovstve, informovala agentúra DPA.



Obdarovanými sú prevažne ľudia starší ako 70 rokov, ktorí sú "nominovaní svojimi diecézami za svoj výnimočný prínos pre život miestnej cirkvi a spoločenstva".



Počet odmenených sa každoročne odvodzuje od veku panovníčky alebo panovníka. Tradícia siaha až do 13. storočia a kráľovná Alžbeta II. ju naplnila počas väčšiny svojho takmer sedem desaťročí trvajúceho panovania.



Keďže Alžbeta tento mesiac oslávi 94. narodeniny, tento rok rozposlala pamätné mince 94 mužom a 94 ženám, informoval Buckinghamský palác.



Panovníčka zvyčajne obdarúva seniorov pamätnými mincami osobne, a to počas bohoslužby konanej na Zelený štvrtok. Tento rok ale Buckighamský palác pre epidémiu koronavírusu zvolil náhradné riešenie a mince uložené v špeciálnom puzdre rozposlal všetkým 188 príjemcom spolu s listom Jej Veličenstva.



Vo svojom liste Alžbeta píše, že smutná, že pamätné mince tento rok nemôže odovzdávať na osobnom stretnutí s ocenenými. Vyjadrila však presvedčenie, že obdarovaní "to chápu ako potrebné rozhodnutie za súčasných okolností".



Súčasťou "kráľovskej" omše, ktorá sa koná na Zelený štvrtok v Kaplnke sv. Juraja vo mindsorskom zámku, býva aj obrad umývania nôh, ako to podľa Biblie počas Poslednej večere urobil svojim učeníkom aj Ježiš.



Kráľovná v liste oceneným seniorom napísala, že "tento starodávny kresťanský obrad, ktorý odráža Ježišovu výzvu k svojim učeníkom, aby sa milovali navzájom, je výzvou k službe druhým, k tomu, čo je aj v centre môjho života. Domnievam sa, že je to aj výzva pre nás všetkých, aby sme slúžili iným".



Buckinghamský palác informoval, že najstarším obdarovaným tento rok je 101-ročný zvonár Thomas Brock, ktorý sa tejto činnosti venuje už 94 rokov.