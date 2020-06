Britská kráľovná oslávila narodeniny bez veľkolepej prehliadky

Londýn 13. júna (TASR) - V areáli zámku Windsor pri Londýne sa v sobotu konali oficiálne oslavy 94. narodenín britskej kráľovnej Alžbety II. Z dôvodu koronavírusovej pandémie však mali tentoraz značne obmedzený rozsah, informovali britské médiá.



Prvýkrát od roku 1955 sa v uliciach Londýna pri Buckinghamskom paláci nekonala tradičná, u turistov obľúbená vojenská prehliadka Trooping the Colour, na ktorej sa zúčastňujú stovky vojakov. Príčinou jej zrušenia bol vtedy štrajk železničiarov.



Jedinečnú atmosféru prehliadky zvyknú dopĺňať historické uniformy, jazdci na koňoch, vojenská hudba a slávnostné delostrelecké salvy. Kráľovná Alžbeta II. sa vezie v otvorenom historickom koči, princovia Charles a William a princezná Anna zvyčajne predvedú svoje umenie jazdy na koni.



Členovia britskej kráľovskej rodiny na záver prehliadky vyjdú na balkón Buckinghamského paláca, aby si spoločne prezreli prelet lietadiel tímu akrobatov britského Kráľovského letectva.



Prehliadku Trooping the Colour teno rok nahradila práve malá ceremónia vo Windsore, na ktorej sa zúčastnili príslušníci 1. práporu Waleskej gardy a vojenská hudba. Zostavená bola tak, aby bolo možné dodržať dvojmetrové rozstupy.



Alžbeta II. sledovala ceremóniu spod prístrešku. Išlo o jej prvé verejné vystúpenie od začiatku pandémie. Jej manžel, princ Philip, ktorý v stredu oslávil 99. narodeniny, sa na nej osobne nezúčastnil. Verejnosť ju mohla sledovať len prostredníctvom priameho televízneho prenosu. Kráľovná a jej manžel sú vo Windsore od 19. marca v samoizolácii.



Alžbeta II. sa narodila ako Elizabeth Alexandra Mary 21. apríla 1926 v Londýne, kráľovnou sa stala 6. februára 1952. Svoje narodeniny oslavuje každý rok dvakrát. Oficiálne oslavy s prehliadkou Trooping the Colour sa konajú druhý júnový víkend, keďže vtedy je už v Londýne zvyčajne lepšie počasie.