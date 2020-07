Britská kráľovná pasuje kapitána Toma Moora za rytiera

Londýn 15. júla (TASR) – Britská kráľovná Alžbeta II. pasuje v piatok za rytiera veterána druhej svetovej vojny Toma Moora, ktorý sa nedávno stal celosvetovo známym, keď počas epidémie infekčnej choroby COVID-19 vyzbieral pre britských zdravotníkov vyše 32 miliónov libier (viac ako 36 miliónov eur). Podľa agentúry Reuters to v stredu oznámil Buckinghamský palác.



Veterán druhej svetovej vojny v hodnosti kapitána Tom Moore sa rozhodol prijať a splniť výzvu, vďaka ktorej vyzbieral pre britský zdravotnícky personál v prvej línii milióny libier.



Cieľom výzvy bolo, aby do dňa svojich 100. narodenín stokrát prešiel svoju 25 metrov dlhú záhradu s pomocou chodúľky, ktorou sa podopiera pri chôdzi. Podarilo sa mu to 16. apríla.



Koncom mája britský premiér Boris Johnson navrhol, aby starčeka povýšili do rytierskeho stavu, ktoré so sebou prináša titul sir.



Hoci boli iné investitúry odložené z dôvodu pandémie nového koronavírusu na neskorší dátum, Buckinghamský palác oznámil, že ceremónia sa uskutoční v piatok na zámku Windsor, kde sa 94-ročná kráľovná počas pandémie izoluje spolu so svojím 99-ročným manželom, princom Philipom.



Slávnosť bude súkromná a zúčastnia sa jej len Moore a jeho najbližšia rodina.



Kapitánovi Tomovi boli k jeho 100. narodeninám udelené aj ďalšie čestné vyznamenania vrátane hodnosti čestného plukovníka či vymenovania za člena anglického kriketového tímu.