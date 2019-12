Britská kráľovná v príhovore: Uplynulý rok nebol najjednoduchší

Londýn 25. decembra (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. vo svojom vianočnom príhovore vzdala hold mladým environmentálnym aktivistom, ktorí nasledovali príklad švédskej tínedžerky Grety Thunbergovej. Tradičný prejav britskej panovníčky vysielali v stredu televízie v Británii i krajinách Spoločenstva národov, informovala agentúra AFP.



Alžbeta II. v príhovore konštatovala, že končiaci sa rok nebol pre krajinu najjednoduchší, čím podľa AFP mala na mysli najmä rokovania a spory súvisiace s odchodom Británie z EÚ.



Zdôraznila potrebu odpustenia a zmierenia. Vyzvala Britov, aby prekonali rozdielne názory a spory, pričom vyjadrila presvedčenie, že aj malé ústupky jednotlivca môžu zmenšiť vážne rozdiely v názoroch.



"Malé kroky podniknuté s vierou a nádejou môžu pomôcť prekonať dlhotrvajúce a hlboké rozdiely v názoroch, prinášať harmóniu a porozumenie," uviedla kráľovná.



Vopred nahrané televízne vystúpenie z Buckinghamského paláca obsahovalo aj klipy so zábermi amerického astronauta Neila Armstronga a posádky rakety Apollo 11 na Mesiaci.



Alžbeta II. vo svojom prejave pozmenila slávnu Armstrongovu vetu vyslovenú pri jeho prvých krokoch po povrchu Mesiaca, keď uviedla, že tento americký úspech predstavuje obrovský skok "pre ženy aj mužov".



"Keď sa tieto historické zábery dostali na Zem, milióny z nás sedeli pri televízoroch a sledovali, ako Neil Armstrong urobil malý krok pre človeka a obrovský skok pre ľudstvo - a, samozrejme, pre ženy," povedala kráľovná. "Je to pripomienka pre nás všetkých, že obrovské skoky sa často začínajú malými krokmi," dodala.



Kráľovná sa vrátila do histórie aj vtedy, keď spomínala na spojenecké vylodenie v Normandii v roku 1944 ako na príklad jednoty v boji za mier.



Alžbeta II. spomínala, ako mladí ľudia jej generácie vytrvali vo svojich zápasoch, napríklad v čase, keď Británia čelila nacistickému bombardovaniu v rokoch 1940 a 1941. Podotkla a ocenila, že súčasná mladá generácia našla svoj cieľ v zápase o ochranu životného prostredia a klímy.



Ako napísala agentúra AFP, kráľovská rodina sa v stredu v Sandringhame, kde tradične slávi vianočné sviatky, zúčastnila na bohoslužbe v Kostole sv. Márie Magdalény.



Kým manžel 93-ročnej kráľovnej, 98-ročný princ Philip, na pobožnosti nebol, prvýkrát sa na nej zúčastnili šesťročný princ George a štvorročná princezná Charlotte - staršie deti princa Williama a jeho manželky Kate. Ich najmladší syn, ročný princ Louis, zostal doma.



Na omšu sa dostavil aj Williamov otec, princ Charles, s manželkou Camillou. Prítomný bol i princ Andrew, ktorý nedávno oznámil, že sa vzdáva plnenia svojich oficiálnych povinností pre škandál súvisiaci s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom obvineným svojho času z pohlavného zneužívania mladistvých a iných sexuálnych zločinov.



Mladší syn princa Charlesa, princ Harry, jeho manželka Meghan a ich sedemmesačný syn Archie na pobožnosti v Sandringhame tiež neboli, keďže Vianoce trávia v Kanade spoločne s matkou Meghan, Doriou Raglandovou.