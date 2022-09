Britská kráľovná vymenovala Trussovú za novú premiérku

Na archívnej snímke zo 7. júna 2022 britská ministerka zahraničných vecí Elizabeth Trussová prichádza na zasadnutie vládneho kabinetu na Downing Street 10 v Londýne. Foto: TASR/AP

Na snímke vľavo víťazná kandidátka o post lídra britskej Konzervatívnej strany a súčasná britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová a vpravo za ňou jej protikandidát a bývalý minister financií Rishi Sunak prichádzajú na vyhlásenie výsledkov voľby lídra britskej Konzervatívnej strany v Londýne 5. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Profil novej britskej premiérky Liz Trussovej

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová prichádzajú na stretnutie 11. februára 2022 v Londýne. Foto: TASR/AP

Na snímke Liz Trussová. Foto: TASR/AP

Zoznam britských premiérov od konca druhej svetovej vojny

Clement Attlee



Funkčné obdobie: 26. júl 1945 - 26. október 1951



Stranícka príslušnosť: Labouristická strana







Winston Churchill



Funkčné obdobie: 26. október 1951 - 7. apríl 1955



Stranícka príslušnosť: Konzervatívna strana







Anthony Eden



Funkčné obdobie: 7. apríl 1955 - 10. január 1957



Stranícka príslušnosť: Konzervatívna strana







Harold Macmillan



Funkčné obdobie: 10. január 1957 - 18. október 1963



Stranícka príslušnosť: Konzervatívna strana







Alexander Douglas-Home



Funkčné obdobie: 18. október 1963 - 16. október 1964



Stranícka príslušnosť: Konzervatívna strana







Harold Wilson



Funkčné obdobie: 16. október 1964 - 19. jún 1970



Stranícka príslušnosť: Labouristická strana







Edward Heath



Funkčné obdobie: 19. jún 1970 - 4. marec 1974



Stranícka príslušnosť: Konzervatívna strana







Harold Wilson



Funkčné obdobie: 4. marec 1974 - 5. apríl 1976



Stranícka príslušnosť: Labouristická strana







James Callaghan



Funkčné obdobie: 5. apríl 1976 - 4. máj 1979



Stranícka príslušnosť: Labouristická strana







Margaret Thatcherová



Funkčné obdobie: 4. máj 1979 - 28. november 1990



Stranícka príslušnosť: Konzervatívna strana







John Major



Funkčné obdobie: 28. november 1990 - 2. máj 1997



Stranícka príslušnosť: Konzervatívna strana







Tony Blair



Funkčné obdobie: 2. máj 1977 - 27. jún 2007



Stranícka príslušnosť: Labouristická strana







Gordon Brown



Funkčné obdobie: 27. jún 2007 - 11. máj 2010



Stranícka príslušnosť: Labouristická strana







David Cameron



Funkčné obdobie: 11. máj 2010 - 13. júl 2016



Stranícka príslušnosť: Konzervatívna strana







Theresa Mayová



Funkčné obdobie: 13. júl 2016 - 24. júl 2019



Stranícka príslušnosť: Konzervatívna strana







Boris Johnson



Funkčné obdobie: 24. júl 2019 - 6. septembra 2022



Stranícka príslušnosť: Konzervatívna strana

Londýn 6. septembra (TASR) - Novozvolená líderka britskej Konzervatívnej strany Liz Trussová sa v utorok oficiálne stala premiérkou. Kráľovná Alžbeta II. ju poverila zostavením vlády vo svojom škótskom sídle Balmoral. TASR správu prevzala z agentúry AP.Doterajšia ministerka zahraničných vecí Trussová vo funkcii premiérky nahradí Borisa Johnsona. V pondelok ho nahradila aj na čele Konzervatívnej strany po vnútrostraníckom hlasovaní, v ktorom zvíťazila nad bývalým ministrom financií Rishim Sunakom.Proces výberu nového predsedu Konzervatívnej strany sa začal v júli po tom, ako Johnson oznámil svoju rezignáciu. Do súboja sa prihlásilo osem kandidátov, dvaja najúspešnejší - Trussová a Sunak - postúpili do záverečného kola.Trussová od roku 2012 pôsobila na viacerých ministerstvách vo funkcii štátnej tajomníčky či vedúcej rezortu. Ministerkou zahraničných vecí sa stala v novembri 2021.V pondelok po oznámení víťazstva vo vnútrostraníckom hlasovaní sľúbila priniesť riešenia v oblasti rastúcich cien energií a znížiť dane s cieľom zabrániť hospodárskej recesii, píše BBC.Elizabeth (Liz) Trussová sa narodila 26. júla 1975 v Oxforde v rodine profesora matematiky a zdravotnej sestry. V rokoch 1979 - 1985 žila spolu s rodičmi v škótskom meste Paisley. Štúdium filozofie, politológie a ekonómie absolvovala na Merton College v Oxforde. Počas štúdia sa pripojila k stredoľavicovým liberálnym demokratom. Na konferencii tejto strany v roku 1994 v Brightone sa vyslovila za zrušenie monarchie.Ku koncu štúdia na univerzite sa jej politické názory posunuli doprava a v roku 1996 vstúpila do Konzervatívnej strany. Po ukončení štúdia pracovala pre spoločnosť Shell a neskôr v telekomunikačnej firme Cable & Wireless.Jej vstup do vysokej politiky je spojený s rokom 2010, keď ju zvolili do britského parlamentu za volebný obvod juhozápadný Norfolk. Členkou britského vládneho kabinetu je od roku 2012 a zastávala v ňom viacero funkcií. Počas vlády Davida Camerona v rokoch 2014 – 2016 pôsobila ako ministerka životného prostredia a vidieka. V referende o brexite v roku 2016 bola na strane zotrvania Spojeného kráľovstva v Európskej únii.V čase, keď krajinu viedla premiérka Theresa Mayová, šéfovala Elizabeth Trussová ministerstvu spravodlivosti (2016 - 2017) a počas svojej politickej kariéry zastávala tiež post hlavnej tajomníčky ministerstva financií.Keď v júli 2019 do kresla premiéra zasadol Boris Johnson, Trussová sa ujala vedenia rezortu medzinárodného obchodu (2019 – 2021) a bola tiež šéfkou vládneho úradu pre rovnosť príležitosti. Na post ministerky zahraničných vecí nastúpila v septembri 2021.Pri vnútrostraníckom hlasovaní konzervatívcov o novom predsedovi, na ktorom sa zúčastnilo 82,6 percent z viac než 160.000 členov strany, Trussová získala 81.326 hlasov. Jej protikandidáta, bývalého ministra financií Rishiho Sunaka, podporilo 60.399 konzervatívcov.Nová líderka britskej Konzervatívnej strany v prejave po zverejnení výsledkov hlasovania sľúbila, že naplní svoje volebné sľuby. Plánuje znížiť dane a zaistiť hospodársky rast krajiny.Elizabeth Trussová, ktorá je po Margaret Thatcherovej a Therese Mayovej treťou premiérkou krajiny, je vydatá a má dve deti.