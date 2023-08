Britská kráľovská pošta bude na Orkneje doručovať poštu dronmi

Londýn 1. augusta (TASR) - Pošta na škótskom súostroví Orkneje začne od utorka doručovať zásielky a listy pomocou dronov. Pôjde tak o prvú pravidelnú leteckú doručovaciu službu s využitím bezpilotných lietadiel na území Británie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Listy a balíky budú najskôr prepravené z poštového úradu v Kirkwalle – najväčšom meste Orknejí –, do mesta Stromness. Odtiaľ ich drony letecky prepravia na ostrovy Hoy a Graemsay, kde ich už miestni poštári štandardne doručia adresátom.



"Mali by sme podporovať čokoľvek, čo pomôže udržiavať úroveň poskytovaných služieb, a to najmä na odľahlejších ostrovoch," povedal poslanec britského parlamentu za súostrovie Orkneje a Shetlandy Alistair Carmichael.



Doručovanie dronmi by malo značne zefektívniť úroveň poštových služieb a času doručovania zásielok na Graemsay a Hoy, kde poveternostné a iné podmienky spôsobujú časté omeškania zásielok. Služba poštových dronov bude v prvej fáze fungovať tri mesiace a potom sa bude rozhodovať o jej prípadnom ďalšom predĺžení.



Alex Brown, riaditeľ firmy Skyports Drone Services, ktorá s britskou poštou spolupracuje, dodal, že doručovanie pošty dronmi okrem skrátenia doručovacieho času a zvýšenej efektivity obmedzí aj potrebu používať pri rozvážaní zásielok klasické dopravné prostriedky produkujúce emisie.



Agentúra AFP pripomína, že doručovanie dronmi bolo po prvýkrát zavedené v roku 2017 v islandskom Reyjkavíku. Tamojší obyvatelia si mohli domov objednať potraviny či iné produkty, ktoré im drony doručili priamo pred dvere.



V Británii začala vlani využívať doručovanie dronmi sieť lekární Boots, ktorá týmto spôsobom dovážala lieky na ostrov Wight (Isle of Wight) na juhu Anglicka.