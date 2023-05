Britská kráľovská rodina odmietla vrátiť pozostatky etiópskeho princa

Londýn 23. mája (TASR) - Buckinghamský palác odmietol žiadosť rodiny etiópskeho princa z 19. storočia o repatriáciu jeho pozostatkov z hradu Windsor, informovala v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na britské médiá.



Princ Alemajehu bol ako sedemročný zajatý britskou armádou. V roku 1868 ho odviezli do Anglicka, kam docestoval ako sirota, keďže jeho matka cestou zomrela. Nasledujúce desaťročie strávil v Británii, kde mu kráľovná Viktória zaistila výchovu i vzdelanie. V roku 1879 však princ vo veku 18 rokov zomrel na zápal pľúc.



Na žiadosť kráľovnej Viktórie ho údajne pochovali v katakombách Kaplnky svätého Juraja na kráľovskom hrade Windsor.



O návrat jeho pozostatkov do Etiópie požiadali britskú kráľovskú rodinu etiópske úrady i jeho rodina. Jeden z princových potomkov Fasil Minas to pre britskú stanicu BBC zdôvodnil: "Ako rodina a ako Etiópčania chceme, aby sa jeho pozostatky vrátili, pretože to (Británia) nie je krajina, v ktorej sa narodil".



Buckinghamský palác však vo svojom vyhlásení uviedol, že je "veľmi nepravdepodobné, že by bolo možné exhumovať pozostatky bez narušenia miesta odpočinku značného počtu ďalších osôb (pochovaných) v okolí".