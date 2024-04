Britská kráľovská rodina reagovala so zdesením na útok v Sydney

Londýn 13. apríla (TASR) - Britský kráľ Karol III. a jeho manželka kráľovná Kamila sú zhrození z "nezmyselného" útoku nožom, ku ktorému došlo v sobotu v nákupnom centre v Sydney, pričom si vyžiadal najmenej šesť obetí na životoch. Pozostalým po obetiach medzičasom kondolovali aj následník britského trónu, princ William a jeho manželka Catherine. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.



"S manželkou sme boli úplne šokovaní a zdesení, keď sme sa dozvedeli o (tomto) tragickom incidente," uviedol Karol III. vo vyhlásení, ktoré zverejnil Buckinghamský palác.



Kráľ dodal, že s Kamilou sú v myšlienkach s príbuznými a blízkymi tých, ktorí boli "tak brutálne zabití pri tomto nezmyselnom útoku". Polícii a záchranárom sa zároveň poďakoval za ich odvahu, ktorú prejavili pri zásahu.



Karol je panovníkom Spojeného kráľovstva a zároveň aj kráľom 14 nezávislých štátov združených v Spoločenstve národov, medzi ktoré patrí práve aj Austrália.



Zdesenie nad útokom v Sydney ešte pred ním vyjadril aj jeho starší syn a nasledovník trónu, princ William spoločne s manželkou Catherine. "V myšlienkach sme so všetkými zasiahnutými vrátane blízkych obetí aj hrdinských záchranárov, ktorí riskovali vlastné životy, aby zachránili ostatných," uviedli v príspevku platforme X.



Ako 75-ročný Karol, tak aj 42-ročná Catherine nedávno oznámili, že sa liečia na rakovinu a dočasne sa zriekli svojich verejných povinností, pripomína AFP.



Útočník v Sydney, neskôr identifikovaný ako 40-ročný muž, s ktorým už polícia v minulosti prišla do kontaktu, dobodal v sobotu v nákupnom centre Westfield Bondi Junction viacero ľudí vrátane deväťmesačného dieťaťa.



Priamo na mieste podľahli zraneniam štyri ženy a jeden muž. Jedna ďalšia žena zomrela po prevoze do nemocnice. Zranenia rôzneho rozsahu utrpelo aj viacero ďalších ľudí, pričom osem z nich je hospitalizovaných. Je medzi nimi aj deväťmesačné dieťa, ktoré podstúpilo operáciu. Útočníka v centre dolapila a zastrelila policajtka, ktorá je teraz oslavovaná ako národná hrdinka.