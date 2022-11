Britská loď sa zúčastnila na vojenskom cvičení v Tichom oceáne

Londýn 20. novembra (TASR) - Hliadkovacia loď britského námorníctva sa prvýkrát zúčastnila na pravidelnom vojenskom cvičení japonského a amerického námorníctva v Tichom oceáne. V sobotu to vo vyhlásení uviedlo britské Kráľovské námorníctvo, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Loď HMS Spey sa zapojila do desaťdňového vojenského cvičenia zameraného na kombinovanú reakciu na ozbrojené útoky na skúšku pripravenosti zúčastnených krajín, napísalo britské námorníctvo.



Na predmetnom cvičení sa zúčastnilo 36.000 vojakov, 30 lodí a 370 lietadiel najmä z Japonska a USA, no zastúpenie mali aj Austrália, Kanada a Spojené kráľovstvo.



Toto vojenské cvičenie s názvom Keen Sword sa prvýkrát uskutočnilo v roku 1985. Tohtoročné manévre sú celkovo už 16. takýmto cvičením.



HMS Spey je jednou z dvoch hliadkovacích lodí britského námorníctva nasadených na dlhodobej misii v Indicko-tichomorskej oblasti.