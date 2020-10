Britská loď zadržala v Arabskom mori 450 kilogramov metamfetamínu

Dubaj 21. októbra (TASR) - Plavidlo britských kráľovských námorných síl zadržalo v stredu v severnej oblasti Arabského mora 450 kilogramov metamfetamínu. Ide o vôbec najväčšie množstvo drog zadržané pri spoločnej námornej operácii v regióne. V stredu o tom informovali predstavitelia operácie, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AP.



Vojenské plavidlo HMS Montrose zhabalo pervitín ukrytý na palube tradičnej arabskej plachetnice nazývanej dau, ktorá nebola označená žiadnou štátnou vlajkou a ktorá sa plavila v Perzskom zálive a okolitých vodách.



Podľa úradov nie je možné jednoznačne povedať, odkiaľ drogy pochádzajú, kto ich vyrobil a ani ich konečnú destináciu.



Avšak Irán v poslednom desaťročí zažíva explóziu v užívaní metamfetamínu, v jazyku fársí miestne nazývaného šiša alebo sklo. Odtiaľ sa dostáva aj do susedného Iraku.



Kým razie v drogových laboratóriách v posledných rokoch v Iráne ubudli, zvýšili sa v pervitínových laboratóriách v Afganistane, odkiaľ sa droga pašuje cez Pakistan do ďalších krajín. Organizácia Spojených národov (OSN) to uviedla vo svojej Správe o drogách vo svete za rok 2020. Pakistan aj Irán sa nachádzajú pri severnej oblasti Arabského mora.