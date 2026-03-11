< sekcia Zahraničie
Britská ministerka Mahmoodová zakázala plánovaný propalestínsky pochod
Zákaz pochodu a súvisiacich protestov platí od stredy (11. 3.) po dobu jedného mesiaca.
Autor TASR
Londýn 11. marca (TASR) - Britská ministerka vnútra Shabana Mahmoodová zakázala každoročný propalestínsky pochod naplánovaný na nedeľu. Podľa londýnskej polície toto podujatie organizuje skupina podporujúca iránsky režim. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mahmoodová v utorok oznámila, že schválila žiadosť polície s cieľom predísť „vážnym verejným nepokojom“, ak by sa uskutočnilo propalestínsky pochod pri príležitosti Dňa Jeruzalema a v reakcii naň protesty.
Metropolitná polícia v Londýne uviedla, že je to po prvý raz, čo bol zrušený tento pochod, ktorý sa koná od roku 2012, no samotné zhromaždenie je povolené.
Mahmoodová je podľa svojich slov spokojná a tento zákaz bol nevyhnutný vzhľadom na rozsah podujatia aj v kontexte pretrvávajúceho konfliktu na Blízkom východe. Očakáva uplatnenie „plnej sily zákona“ voči každému, kto bude šíriť nenávisť.
Mimovládna organizácia Islamská komisia pre ľudské práva (IHRC), ktorá tento každoročný pochod organizuje, „dôrazne odsúdila“ rozhodnutie britskej vlády a označila ho za politicky motivované. Tvrdí, že nezostane bez odozvy.
Londýnsku políciu obvinila z „bezočivého porušenia odprisahanej zásady presadzovať právo bez strachu a bez protekcie“. Polícia podľa organizácie „bez hanby opakuje sionistické naratívy“ o IHRC bez jediného dôkazu.
Podujatie označila za medzinárodnú demonštráciu na podporu Palestínčanov a všetkých utláčaných ľudí na svete.
Deň Jeruzalema vznikol v roku 1979 v Iráne ako prejav podpory palestínskemu ľudu. V súčasnosti sa každoročne pripomína v rôznych krajinách, najmä v moslimskom svete. Jeho cieľom je postaviť sa voči izraelskej okupácii východného Jeruzalema, objasňuje AFP.
Zástupca komisára londýnskej polície Ade Adelekan tvrdí, že podujatie je „mimoriadne sporné, keďže vzniklo v Iráne a v Londýne ho organizuje Islamská komisia pre ľudské práva“. Táto organizácia podľa jeho slov podporuje iránsky režim.
