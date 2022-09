Britská ministerka vnútra Priti Patelová ohlásila odchod z funkcie

Londýn 6. septembra (TASR) - Britská ministerka vnútra Priti Patelová v pondelok ohlásila, že v utorok, keď bude na post novej premiérky Spojeného kráľovstva oficiálne vymenovaná Liz Trussová, odstúpi zo svojej funkcie. TASR informuje na základe správy spravodajskej stanice BBC, podľa ktorej odchod z ministerskej funkcie svojim spolupracovníkov avizovala aj šéfka rezortu kultúry Nadine Dorriesová.



Patelová v liste adresovanom odchádzajúcemu predsedovi britskej vlády Borisovi Johnsonovi, ktorý zverejnila na sociálnej sieti Twitter, napísala, že pozícia šéfky rezort vnútra, ktorú zastávala od roku 2019, bola "poctou môjho života".



BBC píše, že sa očakávalo, že Trussová v utorok, keď ju kráľovná Alžbeta II. oficiálne vymenuje za premiérku Spojeného kráľovstva a ohlási členov svojej novej vlády, Patelovú z funkcie odvolá. Tá však zdôraznila, že z vlády odchádza z vlastného rozhodnutia. Dodala, že bude pokračovať vo verejnej službe pre krajinu a bude pôsobiť ako poslankyňa za volebný obvod Witham.



Patelová v liste Johnsonovi ocenila, že dosiahol brexit a uviedla, že spoločne boli "neúnavní" čo sa týka snahy o zakročenie voči pašerákom ľudí. Dodala, že je nesmierne dôležité, že Trussová podporuje "všetky aspekty" politík, ktoré zaviedla voči nelegálnej migrácii.



Magazín Der Spiegel pripomína, že Patelová sa spája s niekoľkými spornými reformami z čias Johnsonovej vlády. Ide napríklad o dohodu s rwandskou vládou z apríla, podľa ktorej má táto africká krajina prijímať späť neúspešných žiadateľov o azyl v Spojenom kráľovstve. Rwanda za to od Londýna dostala príspevok dosahujúci v prepočte zhruba 144 miliónov eur plus ďalšie platby v závislosti od počtu deportovaných. Zámerom dohody je odradiť migrantov, aby nepodnikali riskantnú plavbu do Británie na malých člnoch cez Lamanšský prieliv.



Poslanec Konzervatívnej strany pre agentúru Reuters uviedol, že Patelovú na pozícii ministerky vnútra zrejme nahradí súčasná generálna prokurátorka Suella Bravermanová.



Ministerka kultúry Dorriesová, ktorá je pevnou podporovateľkou Trussovej, podľa denníka Daily Mail dostala ponuku zotrvať vo svojom kresle, čo však odmietla s tým, že sa chce vrátiť k písaniu kníh.