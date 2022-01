Britská opozícia kritizuje plán zrušiť koncesionárske poplatky pre BBC

Nadine Dorriesová, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn 17. januára (TASR) - Britská vláda plánuje zmraziť a neskôr úplne zrušiť koncesionárske poplatky pre verejnoprávnu televíznu a rozhlasovú spoločnosť BBC. Tamojšia ministerka kultúry Nadine Dorriesová naznačila, že poplatky by mali byť úplne zrušené od roku 2028.Opozícia vládny plán kritizuje a tvrdí, že jeho zámerom je odpútanie pozornosti od aféry "Partygate", ktorá sa týka tajných vládnych večierkov počas lockdownu. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.Ministerka kultúry Dorriesová v nedeľu vyhlásila, že zrušenie koncesií by uľahčilo finančnú situáciu občanov, ktorí v súčasnosti čelia rastúcim životným nákladom.Ročný koncesionársky poplatok je v súčasnosti 159 libier (190 eur). BBC každoročne hospodári s rozpočtom 3,2 miliardy libier (3,83 miliardy eur).Úplné zrušenie koncesionárskych poplatkov by pre verejnoprávneho vysielateľa znamenalo radikálnu transformáciu. Museli by sa zrušiť tisíce pracovných miest a pravdepodobne by sa ukončilo vysielanie viacerých kanálov, píše DPA.Členka Labouristickej strany Lucy Powellová v tejto súvislosti obvinila v pondelok vládu premiéra Borisa Johnsona z. Avizovaný zásah do financovania BBC je podľa nej stratégiou vládneho kabinetu ako prekryť kauzu Partygate a zároveň opäť zjednotiť vládnu Konzervatívnu stranu.