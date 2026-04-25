< sekcia Zahraničie
Britská organizácia: Pri pobreží Somálska uniesli ropný tanker
Rybárske plavidlo plávajúce pod somálskou vlajkou bolo podľa nej unesené 11 „ozbrojenými osobami“.
Autor TASR
Mogadišo 25. apríla (TASR) - Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) v sobotu informovala o únose ropného tankera pri pobreží Somálska a jeho následnom odvlečení do somálskych územných vôd. Organizácia naznačila, že nad plavidlom pravdepodobne prevzali kontrolu piráti. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Vojenské orgány informovali, že neoprávnené osoby prevzali kontrolu nad tankerom a manévrovali s plavidlom 77 námorných míľ južne v somálskych výsostných vodách,“ uvádza sa v správe UKMTO, podľa ktorej k únosu došlo ešte v utorok.
O zmiznutí lode pri somálskom pobreží UKMTO informovala aj vo štvrtok. Rybárske plavidlo plávajúce pod somálskou vlajkou bolo podľa nej unesené 11 „ozbrojenými osobami“. Súbeh týchto dvoch udalostí naznačuje, že sa jedná o konanie pirátov, uviedla organizácia.
Nestabilné Somálsko bolo v minulosti základňou pre mnohé pirátskeho skupiny, ktoré napádali lode pri Africkom rohu. Zmiznutie tankera podľa AFP poukazuje na zvýšené riziko plavby v Červenom mori, ktoré sa stalo dôležitou zásobovacou trasou vzhľadom na to, že Irán po útokoch Spojených štátov a Izraela uzavrel Hormuzský prieliv. Na druhej strane Adenského zálivu navyše leží Jemen, kde povstalci z hnutia húsíovov v minulosti opakovane útočili na lodnú dopravu.
„Vojenské orgány informovali, že neoprávnené osoby prevzali kontrolu nad tankerom a manévrovali s plavidlom 77 námorných míľ južne v somálskych výsostných vodách,“ uvádza sa v správe UKMTO, podľa ktorej k únosu došlo ešte v utorok.
O zmiznutí lode pri somálskom pobreží UKMTO informovala aj vo štvrtok. Rybárske plavidlo plávajúce pod somálskou vlajkou bolo podľa nej unesené 11 „ozbrojenými osobami“. Súbeh týchto dvoch udalostí naznačuje, že sa jedná o konanie pirátov, uviedla organizácia.
Nestabilné Somálsko bolo v minulosti základňou pre mnohé pirátskeho skupiny, ktoré napádali lode pri Africkom rohu. Zmiznutie tankera podľa AFP poukazuje na zvýšené riziko plavby v Červenom mori, ktoré sa stalo dôležitou zásobovacou trasou vzhľadom na to, že Irán po útokoch Spojených štátov a Izraela uzavrel Hormuzský prieliv. Na druhej strane Adenského zálivu navyše leží Jemen, kde povstalci z hnutia húsíovov v minulosti opakovane útočili na lodnú dopravu.