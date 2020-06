Britská polícia má stovky nových údajov k prípadu McCannová

Londýn 7. júna (TASR) - Britská polícia v nedeľu oznámila, že má približne 400 nových čiastočných informácií vzťahujúcich sa k prípadu maloletej Britky Madeleine McCannovej, ktorá je nezvestná od začiatku mája 2007.



Polícia dostala tieto upozornenia telefónom alebo e-mailom po tom, ako nemecké úrady pred niekoľkými dňami odhalili, že vyšetrujú nového podozrivého, uviedla pre tlačovú agentúru Press Association (PA) hovorkyňa londýnskej Metropolitnej polície.



Madeleine McCannovú, ktorá mala v inkriminovanom čase tri roky, uniesli začiatkom mája 2007 z letoviska Praia da Luz na juhu Portugalska, kde bola so svojimi rodičmi.



Nemeckí vyšetrovatelia sú presvedčení, že dievča je už mŕtve, kým britská polícia tvrdí, že na to "zatiaľ neexistuje definitívny dôkaz", uviedla hovorkyňa Metropolitnej polície.



Nemecká prokuratúra 3. júna oznámila, že v súvislosti so zmiznutím tohto dieťaťa vyšetruje nového podozrivého. Ide o 43-ročného Nemca, ktorý je už odsúdený za pohlavné zneužívanie detí a odpykáva si trest vo väznici v severonemeckom meste Kiel.



Tento muž niekoľko rokov žil na juhu Portugalska, istý čas aj neďaleko miesta, kde sa odohral únos McCannovej.



Zmiznutie Madeleine McCannovej je jedným z najznámejších prípadov nezvestných detí na svete. Rodina McCannovcov rozbehla medzinárodnú kampaň za nájdenie dieťaťa, ich úsilie však zatiaľ nebolo úspešné.