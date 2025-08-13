< sekcia Zahraničie
Britská polícia môže zverejniť etnickú príslušnosť podozrivých
Autor TASR
Londýn 13. augusta (TASR) - Britská polícia dostala povolenie na zverejňovanie etnickej príslušnosti a štátnej príslušnosti podozrivých v rámci medializovaných a citlivých prípadov, aby tak zabránila šíreniu klamlivých informácií na sociálnych sieťach. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry Reuters.
Vlani Britániou otriasali niekoľkodňové nepokoje po vražde troch dievčat v meste Southport a nepravdivé informácie širiace sa v online priestore tvrdili, že podozrivým je islamský migrant. Táto otázka však zostáva aj naďalej veľmi kontroverznou, keďže populistická strana Reform UK, ktorá podľa Reuters vedie v prieskumoch verejnej mienky, minulý týždeň obvinila políciu z utajovania imigračného statusu podozrivých zapletených do údajného znásilnenia 12-ročného dievčaťa v strednom Anglicku. Incident viedol k protestom namiereným voči prisťahovalcom po tom, čo líder Reform UK vyhlásil, že podozriví sú žiadatelia o azyl, zatiaľ čo polícia nemohla poskytnúť takéto informácie.
Podľa nových usmernení britskej Národnej rady policajných veliteľov (NPCC) a Policajnej akadémie budú zložky odteraz podporované vo zverejňovaní podrobností. Cieľom je „znížiť riziko pre verejnú bezpečnosť“.
„Musíme sa uistiť, že sú naše postupy primerané a účinné v ére špekulácií na sociálnych sieťach, kde sa informácie môžu šíriť neuveriteľne rýchlo cez širokú škálu kanálov,“ povedal zástupca náčelníka polície. Hovorca ministerstva vnútra uviedol, že rezort podporuje túto zmenu a v budúcnosti bude schvaľovať zverejňovanie akýchkoľvek relevantných informácií o imigrácii, ak to bude vhodné, píše Reuters.
