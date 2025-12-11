< sekcia Zahraničie
Britská polícia pátra po podozrivých z krádeže predmetov v Bristole
Všetci štyria muži z kamerových záznamov mali na hlave čiapky alebo kapucne.
Autor TASR
Londýn 11. decembra (TASR) - Zo zbierky dokumentujúcej väzby medzi Britániou a krajinami bývalého Britského impéria bolo v septembri v Bristole ukradnutých viac než 600 predmetov. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Krádež mnohých predmetov, ktoré majú významnú kultúrnu hodnotu, je veľkou stratou pre mesto,“ povedal vo štvrtok vyšetrujúci dôstojník Dan Burgan. „Tieto predmety - mnohé boli darované - tvoria súčasť zbierky, ktorá poskytuje pohľad na rôznorodú britskú históriu.“
Všetci štyria muži z kamerových záznamov mali na hlave čiapky alebo kapucne. V blízkosti budovy sa nachádzali v skorých ranných hodinách a niesli tašky. Krádež sa podľa polície stala 25. septembra medzi 01:00 a 02:00 h.
Táto „unikátna zbierka dokumentuje väzby medzi Britániou a krajinami Britskej impéria od konca 19. storočia až po súčasnosť,“ píše sa na webe múzea v Bristole, kam bola prevezená v roku 2012, keď bolo British Empire & Commonwealth Museum zatvorené. Zbierka zostala pod správou mestského úradu, ako aj Bristol Museums, ktoré zahŕňa päť rôznych inštitúcií, a mestského archívu.
V zbierke sú rozmanité predmety, mnohé z tichomorských ostrovov a oblečenie z afrických krajín. Súčasťou sú aj fotografie, filmy, osobné dokumenty a zvukové nahrávky, ktoré poskytujú „prehľad o rôznych životoch a krajinách počas náročného a kontroverzného obdobia histórie.“
Toto odhalenie prichádza po tom, čo boli v októbri z parížskeho Louvru ukradnuté vzácne šperky. Kým predpokladaných pacháteľov vlámania polícia dolapila, klenoty sa jej zatiaľ nepodarilo vypátrať.
V auguste 2023 zasa Britské múzeum v Londýne oznámilo, že bývalým zamestnancom bolo odcudzených približne 1800 zbierkových predmetov. Niekoľko stoviek z nich sa neskôr podarilo získať späť.
