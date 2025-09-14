< sekcia Zahraničie
Britská polícia prisľúbila ďalšie zadržania po demonštráciach
Pri potýčkach utrpelo zranenia 26 policajtov - štyria z nich vážne.
Autor TASR
Londýn 14. septembra (TASR) - Londýnska polícia v nedeľu prisľúbila, že v „nadchádzajúcich dňoch a týždňoch zadrží ďalšie osoby“ po násilných stretoch, ku ktorým došlo počas demonštrácie organizovanej krajne pravicovým aktivistom Tommym Robinsonom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Metropolitná polícia uviedla, že doposiaľ zadržala 24 osôb po tom, čo na jej príslušníkov zaútočili demonštranti, keď sa policajti snažili udržať poriadok medzi protestujúcimi a malými skupinami protidemonštrantov. Pri potýčkach utrpelo zranenia 26 policajtov - štyria z nich vážne.
Na sobotňajšom proteste v centre Londýna s názvom „Unite the Kingdom“ (Zjednoťte kráľovstvo), ktoré organizoval krajne pravicový aktivista Stephen Yaxley-Lennon, známy pod pseudonymom Tommy Robinson, sa zúčastnilo viac ako 150.000 ľudí. Denník Guardian ho označil za najväčšie nacionalistické zhromaždenie v Británii za uplynulé desaťročia.
Medzi zadržanými osobami sú tri ženy a 21 mužov, pričom najstarší z nich mal 58 rokov a najmladší 19, ozrejmila polícia. „Prebieha vyšetrovanie, pričom policajti pracujú na identifikácii ďalších osôb zapojených do nepokojov s cieľom zadržať ďalšie (osoby) v najbližších dňoch a týždňoch,“ dodala polícia.
Pochody boli zväčša pokojné, ale podvečer priaznivci hnutia „Unite the Kingdom“ začali hádzať predmety na protidemonštrantov z podujatia „Stand Up to Racism“ (Postavte sa proti rasizmu) a pokúšali sa dostať za bariéry, ktoré mali oddeľovať obe skupiny. Policajti sa snažili udržať poriadok, pričom ich demonštranti napadli päsťami, kopali do nich a hádzali fľaše a ďalšie projektily, uviedla metropolitná polícia.
Na zhromaždeniach vystúpili predstavitelia krajnej pravice z celej Európy a Severnej Ameriky. Americký miliardár Elon Musk v sobotu vyzval na rozpustenie britského parlamentu a zmenu vlády v krajine.
Demonštrácie i protidemonštrácie sa v Británii konajú v čase rastúcej nevraživosti voči prisťahovalcom, zatiaľ čo v prieskumoch verejnej mienky vedie pravicová populistická strana Reform UK podporujúca brexit. Protestujúci sa častokrát zameriavajú na hotely, v ktorých sú ubytovaní žiadatelia o azyl, píše AFP.
