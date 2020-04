Britská polícia tvrdo postihuje zločiny súvisiace s koronavírusom

Londýn 2. apríla (TASR) - Britská polícia dôrazne zasahuje proti zločinom súvisiacim s novým koronavírusom. V ostrovnej krajine došlo už k sérii krádeží a útokov na záchranárov a policajtov zapojených do prvej línie boja proti pandémii. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AFP.



V meste Burnley na severozápade Anglicka poslali do väzenia na 12 mesiacov 23-ročného muža za to, že v sobotu 28. marca napľul na dvoch policajtov a predtým im povedal, že má ochorenie COVID-19.



Polícia v grófstve Lancashire uviedla, že "je absolútne neprípustné, aby sa takto niekto správal k polícii a ďalším pracovníkom v prvej línii, ktorí robia všetko pre zachovanie bezpečia verejnosti".



V Londýne odsúdili v stredu na šesť mesiacov väzenia 55-ročného muža za to, že kašľal na policajta a vyhrážal sa mu nakazením chorobou COVID-19.



Medzitým bol v pondelok 30. marca odsúdený aj 35-ročný muž na šesť mesiacov väzenia za krádež osobného ochranného vybavenia, vrátane ochranných masiek, zo sanitky neďaleko nemocnice.



Muž tiež zaútočil na ochranku, ktorá sa ho snažila zastaviť, informovala Metropolitná polícia.



Polícia dostala mimoriadne právomoci pri zaobchádzaní s ľuďmi, ktorí porušujú prísne vládne nariadenia na udržanie sociálneho odstupu, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu pri blízkom kontakte.



To viedlo ku kritike za príliš horlivý prístup polície pri kontrole nariadení, predovšetkým po tom, čo jedna zložka použila drony na sledovanie ľudí prechádzajúcich sa v štátnom parku, lebo táto ich aktivita bola označená za "nie nevyhnutnú".



Avšak najnovšie prípady posunuté na súd boli posudzované na základe osobitného zákona o útokoch voči záchranným zložkám, ktorý začal platiť v novembri 2018 - trestajú sa maximálne 12 mesiacmi väzenia.



Aj na iných miestach Británie dochádza k takýmto trestným činom. V anglickom meste Kirkby neďaleko Liverpoolu ukradli v utorok neskoro večer z dodávky štátneho zdravotníctva ochranné masky a rukavice, oznámila polícia.



Policajný veliteľ v anglickom grófstve Northamptonshire na východe Anglicka uviedol, že na jedného z jeho policajtov napľuli a kašľali naňho a teraz sa musí držať ďalej od svojej chorej matky.



"Tento policajt je hlavný opatrovateľ svojej matky, ktorá má rakovinu. Teraz musí zostať v samoizolácii a o matku sa už nebude môcť starať," napísal na Twitteri veliteľ Nick Adderley.



Adderley označil takéto útoky za "odporné, ponižujúce a život ohrozujúce". Varoval, že polícia ich bude riešiť s prokuratúrou v skrátenom konaní a zaistia najvyšší možný trest.



Hlavný prokurátor pre Anglicko a Wales upozornil, že každý, kto použije ochorenie COVID-19 ako vyhrážku voči záchranárom a príslušníkom v pohotovosti, môže dostať až dva roky väzenia.



Polícia v grófstve Kent na juhovýchode Anglicka minulý týždeň informovala, že zatkla muža pre podozrenie z poškodenia pneumatík na dvoch sanitkách.



Po celej krajine boli hlásené ďalšie "prípady kašľania", neraz do tváre starších ľudí.



Kráľovská spoločnosť lekárnikov vo Walese uviedla, že dostala správy o slovných útokoch a agresívnom správaní voči lekárnikom vrátane pľutia.