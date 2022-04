Britská polícia udelila v kauze partygate vyše 50 pokút

Londýn 12. apríla (TASR) - Londýnska Metropolitná polícia v utorok oznámila, že udelila už viac než 50 pokút za porušovanie epidemických pravidiel počas večierkov, ktoré sa konali v sídle britskej vlády na Downing Street počas lockdownov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V prvej fáze vyšetrovania kauzy okolo večierkov, ktorú britské médiá pomenovali "partygate", bolo v priebehu marca udelených za rôzne porušenia proticovidových pravidiel približne 20 pokút. Do 12. apríla sa ich počet zvýšil na viac než 50.



Polícia, ktorá celú kauzu vyšetruje už vyše dva mesiace, v marci ani teraz nezverejnila totožnosť pokutovaných. Minimálne v prvej fáze medzi pokutovanými nebol samotný britský premiér Boris Johnson, ako uviedol jeho hovorca.



Nie je tiež jasné, aký je presný počet pokutovaných osôb, keďže niektorí z previnilcov z radov premiérových spolupracovníkov mohli byť pokutovaní aj viackrát.



Britská opozícia v súvislosti s aférou partygate vyzývala na odstúpenie Borisa Johnsona, ktorý to odmietol s tým, že sa nedopustil nijakého porušenia zákona. Na jeho rezignáciu vyzvali aj viacerí poslanci jeho vlastnej Konzervatívnej strany. Za konanie večierkov na Downing Street a iných vládnych budovách v Londýne v čase prísnych lockdownov sa však Johnson ospravedlnil.



Polícia preveruje dovedna 12 večierkov z rokov 2020 a 2021, pričom na šiestich z nich sa údajne účastnil aj premiér. Vyšetrovanie celej kauzy stále pokračuje a podľa agentúry AFP je možné, že medzi pokutovanými bude napokon aj samotný Johnson.



Úrad predsedu vlády vo februári oznámil, že Johnson odovzdal polícii dotazník týkajúci sa celej kauzy. Osobný výsluch pred vyšetrovateľmi však premiér zatiaľ neabsolvoval, uvádzajú zdroje z jeho okolia.



Tlak na Johnsonovo odstúpenie oslabila ruská vojenská agresia voči Ukrajine, ktorá zatlačila aféru partygate do úzadia, uvádza AFP.