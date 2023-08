Briti ukončili vyšetrovanie udeľovania vyznamenaní výmenou za dary

Londýn 22. augusta (TASR) - Britská polícia v pondelok uviedla, že ukončila vyšetrovanie mediálnych správ o tom, že niektoré štátne vyznamenania boli udelené za darovanie finančných obnosov niektorej z charitatívnych organizácií kráľa Karola III. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Špeciálny vyšetrovací tím londýnskej metropolitnej polície (SET záležitosť preveroval od vlaňajšieho februára. Denník Sunday Times vtedy priniesol informáciu, že štátne vyznamenanie pre istého saudskoarabského podnikateľa súviselo s darom tisícok libier na projektom podporovaný vtedajším princom Charlesom.



Prokuratúra po preskúmaní všetkých dôkazov uviedla, že vyšetrovanie bude ukončené. Obnoví sa len v prípade, ak sa objavia nové informácie. Úrady dodali, že v priebehu vyšetrovanie nebol nik zadržaný ani obvinený.



Reuters pripomína, že po článku denníka The Sunday Times odstúpil z vedenia charity The Prince's Foundation dlhoročný pobočník Karola III. Michael Fawcett.



Buckinghamský palác oficiálne ukončenie vyšetrovania nekomentoval, no kráľov hovorca už v minulosti vyhlásil, že Karol III. nemal žiadne vedomosti o tom, že by sa štátne vyznamenania udeľovali za finančné dary.