Britská polícia vyšetruje antisemitské nápisy v severnom Londýne

Londýn 29. decembra (TASR) - Britská polícia otvorila vyšetrovanie vo veci antisemitských nápisov, ktoré sa počas tohtotýždňového židovského sviatku Chanuka objavili na synagóge a obchodoch v severnom Londýne. Celkovo ide o minimálne 12 lokalít, informovala televízia Sky News.



Neznámi páchatelia nastriekali rasistické graffiti v noci zo soboty na nedeľu na budovy v štvrtiach Hamstead a Belsize Park. Použili pritom spreje červenej a fialovej farby.



Polícia v tejto súvislosti vyšetruje podozrenie zo spáchania rasovo motivovaného zločinu z nenávisti.



Na fasádach budov sa objavili nasprejované Dávidove hviezdy s číslom 911. Podľa Sky News ide zrejme o narážku na konšpiračné teórie, podľa ktorých za teroristickými útokmi z 11. septembra 2001 stáli židia.



Takéto graffiti sa našli na synagóge, na židovskej reštaurácii, telefónnej búdke, ako aj na viacerých kaviarňach a výkladoch obchodov. Zábery z týchto lokalít sa rýchlo šírili na internetových sociálnych sieťach.



Polícia dostala hlásenia o antisemitských nápisoch v sobotu krátko pred polnocou. Zatiaľ však nezadržala nijakých podozrivých. V oblasti severného Londýna boli preventívne posilnené policajné hliadky.



"Jednoznačne ide o incident, ktorý vyvoláva znepokojenie, a my sa ním vážne zaoberáme," zdôraznil inšpektor londýnskej Metropolitnej polície Kev Hailes.



Graffiti v severnom Londýne boli objavené niekoľko hodín po sobotňajšom útoku v dome rabína v americkom štáte New York, kde sa zhromaždili židovskí veriaci pri príležitosti Chanuky. Maskovaný útočník tam pobodal piatich ľudí, jeden z nich je v kritickom stave.



Nápisy v severnom Londýne aj útok v štáte New York pohotovo odsúdil líder britských labouristov Jeremy Corbyn, ktorý je obviňovaný z toho, že vo vlastnej strane toleruje antisemitizmus.