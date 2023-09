Britská polícia vyšetruje mnoho obvinení zo sexuálnych útokov

Londýn 26. septembra (TASR) - Londýnska Metropolitná polícia v pondelok uviedla, že dostala množstvo oznámení o sexuálnych trestných činoch, ktoré prišli po celotýždňovom zverejňovaní správ v médiách o britskom hercovi a komikovi Russellovi Brandovi. Polícia dodala, že všetky oznámenia prešetruje. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Brand (48) je stredobodom obvinení zo znásilnenia a sexuálnych útokov, ktoré po spoločnej investigatívnej práci zverejnili 16. septembra noviny The Times a The Sunday Times a televízia Channel 4.



Tieto médiá priniesli správu, že štyri ženy ho obviňujú zo znásilnenia, sexuálnych útokov a citového vydierania, ku ktorým podľa ich slov dochádzalo v rokoch 2006 až 2013. Vtedy bol na vrchole slávy, pracoval pre stanice BBC a Channel 4 a bol hviezdou hollywoodskych filmov. Brand obvinenia odmieta.



O niekoľko dní sa ozvala aj ďalšia žena, ktorá ho obvinila, že sa v roku 2008 pred ňou obnažil.



Polícia v Londýne už začiatkom minulého týždňa oznámila, že po odhaleniach v médiách dostala hlásenie o údajnom sexuálnom útoku.



V aktualizovanom pondelkovom oznámení Metropolitná polícia uviedla, že odvtedy prijala "množstvo obvinení o sexuálnych trestných činoch v Londýne", ako aj inde v Spojenom kráľovstve.



Polícia v krátkom oznámení dodala, že všetky obvinenia sú staršie, netýkajú sa súčasnosti a nikoho nezatkla.



"Povzbudzujeme každého, kto si myslí, že sa stal obeťou sexuálneho trestného činu - bez ohľadu na to, ako dávno sa stal -, aby sa s nami skontaktoval," uviedol hlavný inšpektor Andy Furphy. "Chápeme, že to môže byť ťažký krok, ale chcem každého uistiť, že máme tím špecialistov schopných poradiť a pomôcť," dodal.



Brand odmietol tieto obvinenia s tým, že jeho vzťahy boli vždy "konsenzuálne", dokonca aj v období, keď bol podľa svojich slov "veľmi, veľmi promiskuitný".