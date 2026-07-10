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Britská polícia vyšetruje okolnosti smrti členky kabinetu Johna Jo
Polícia uviedla, že vo štvrtok približne o 11:40 h miestneho času bola privolaná k domu Widdecombovej v Dartmoore v grófstve Devon.
Autor TASR
Londýn 10. júla (TASR) – Britská polícia začala v piatok vyšetrovať okolnosti smrti bývalej ministerky Ann Widdecombovej pre podozrenie, že mohlo ísť o vraždu. V súvislosti s tým zadržala 26-ročného podozrivého muža. Polícia spresnila, že tento prípad nepovažuje za teroristický, ani za politicky motivovaný čin, informovali agentúry Reuters a AP.
Polícia uviedla, že vo štvrtok približne o 11:40 h miestneho času bola privolaná k domu Widdecombovej v Dartmoore v grófstve Devon. Na mieste ju našli mŕtvu s vážnymi zraneniami. Polícia grófstva Devon a Cornwall v piatok začala vyšetrovanie pre podozrenie z vraždy.
Widdecombová bola poslankyňou britskej Konzervatívnej strany v rokoch 1987 až 2010 a v minulosti zastávala niekoľko nižších funkcií vo vláde bývalého premiéra Johna Majora.
Po odchode z britského parlamentu sa stala známou aj vďaka účasti v televíznych reality šou Strictly Come Dancing a Celebrity Big Brother. Neskôr vstúpila do Strany brexitu a v rokoch 2019 až 2020 ju zastupovala ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2023 v populistickej strane Reform UK, ako sa premenovala Strana brexitu, zastávala funkciu hovorkyne pre migráciu a spravodlivosť.
Britský premiér Keir Starmer vyzval občanov, aby sa povzniesli nad politické rozdiely a sústredili sa na vypátranie páchateľa. Vo svojej reakcii vyzdvihol prácu Widdecombovej v politike a jej smrť označil za veľkú stratu.
Widdecombová dlhodobo podporovala hnutie za ochranu života. Rok po tom, ako generálna synoda anglikánskej cirkvi v roku 1992 schválila vysviacku žien, prestúpila do rímskokatolíckej cirkvi.
Polícia uviedla, že vo štvrtok približne o 11:40 h miestneho času bola privolaná k domu Widdecombovej v Dartmoore v grófstve Devon. Na mieste ju našli mŕtvu s vážnymi zraneniami. Polícia grófstva Devon a Cornwall v piatok začala vyšetrovanie pre podozrenie z vraždy.
Widdecombová bola poslankyňou britskej Konzervatívnej strany v rokoch 1987 až 2010 a v minulosti zastávala niekoľko nižších funkcií vo vláde bývalého premiéra Johna Majora.
Po odchode z britského parlamentu sa stala známou aj vďaka účasti v televíznych reality šou Strictly Come Dancing a Celebrity Big Brother. Neskôr vstúpila do Strany brexitu a v rokoch 2019 až 2020 ju zastupovala ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2023 v populistickej strane Reform UK, ako sa premenovala Strana brexitu, zastávala funkciu hovorkyne pre migráciu a spravodlivosť.
Britský premiér Keir Starmer vyzval občanov, aby sa povzniesli nad politické rozdiely a sústredili sa na vypátranie páchateľa. Vo svojej reakcii vyzdvihol prácu Widdecombovej v politike a jej smrť označil za veľkú stratu.
Widdecombová dlhodobo podporovala hnutie za ochranu života. Rok po tom, ako generálna synoda anglikánskej cirkvi v roku 1992 schválila vysviacku žien, prestúpila do rímskokatolíckej cirkvi.