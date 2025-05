Britská polícia vyšetruje požiar v dome premiéra na severe Londýna

Londýn 12. mája (TASR) - Britská polícia vyšetruje nočný požiar v dome premiéra Keira Starmera na severe Londýna. Pri incidente, ktorý spôsobil škodu na vchodových dverách, sa nikto nezranil, informoval denník The Times, píše TASR.



Londýnsky hasičský zbor reagoval na hlásenie o požiari v noci na pondelok o 01.11 h miestneho času (02.11 h SELČ). Plamene podľa neho poškodili prednú časť domu, no podarilo sa ich rýchlo dostať pod kontrolu. Incident potvrdila aj Metropolitná polícia v Londýne.



Starmer v súčasnosti nebýva v dome na severe Londýna, ktorého hodnota sa odhaduje na približne dva milióny libier, ale žije v oficiálnom premiérskom sídle na ulici Downing Street 10 v štvrti Westminster. Svoj súkromný dom so štyrmi spálňami podľa britských médií teraz prenajíma.



„Na mieste činu boli prítomní policajti. Spôsobená bola škoda na vchode do objektu, nikto nebol zranený,“ uviedol hovorca.



Premiérova hovorkyňa sa v mene Starmera poďakovala záchranným zložkám za ich prácu a vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie okolnosti incidentu odmietla bližšie komentovať.