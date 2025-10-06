< sekcia Zahraničie
Britská polícia vyšetruje požiar v mešite ako zločin z nenávisti
Autor TASR
Londýn 6. októbra (TASR) - Britská polícia v nedeľu oznámila, že vyšetruje predpokladané podpaľačstvo v mešite v meste Peacehaven na juhu krajiny ako „zločin z nenávisti“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Políciu privolali k incidentu v mešite v sobotu večer. Požiar spôsobil škody na vchode do mešity a poškodené sú aj vozidlá, ktoré boli pre ňou zaparkované. Zranenia nikto neutrpel.
Následne polícia v grófstve Sussex zverejnila zábery dvoch maskovaných mužov v tmavom oblečení a verejnosť požiadala o pomoc pri ich identifikácii.
Inšpektor Gavin Patch označil požiar za „otrasný a bezohľadný útok“. „Vyšetrujeme to ako podpaľačstvo so zámerom ohroziť život a naďalej sa venujeme viacerým vyšetrovacím verziám s cieľom identifikovať páchateľov,“ objasnil.
Hovorca mešity vyzval, aby všetci odmietli rozdelenie a na nenávisť odpovedali jednotou a súcitom. „Tento nenávistný čin nereprezentuje našu komunitu ani naše mesto,“ dodal.
Ministerka vnútra Shabana Mahmoodová označila útok za hlboko znepokojujúci. Útoky proti britským moslimom sú podľa nej útokom proti všetkým Britom a samotnej krajine.
K tomuto incidentu došlo po tom, čo vo štvrtok zahynuli dvaja ľudia a ďalší traja utrpeli ťažké zranenia pri útoku pred synagógou v Manchestri.
