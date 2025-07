Britská polícia zadržala 100 protestujúcich proti zákazu Action

Londýn 19. júla (TASR) - Britská polícia zadržala v sobotu viac než 100 ľudí, ktorí protestovali proti zákazu organizácie Palestine Action. Informovala o tom stanica Sky News. Metropolitná polícia v Londýne uviedla, že na demonštrácii na námestí Parliament Square bolo zadržaných 55 osôb, píše TASR.



Zákaz iniciatívy Palestine Action vstúpil do platnosti začiatkom júla. Britská vláda k rozhodnutiu označiť ju za teroristickú organizáciu pristúpila po tom, čo aktivisti z tejto skupiny v júni vnikli na leteckú základňu Brize Norton a poškodili dve lietadlá britského Kráľovského letectva (RAF) typu Airbus Voyager. Spôsobili tým škodu v odhadovanej výške sedem miliónov libier (približne osem miliónov eur). Skupina tvrdí, že takto protestovala proti pokračujúcej vojenskej podpore Izraela zo strany britskej vlády.



Členovia skupiny i jej prívrženci Londýn za rozhodnutie o zákaze kritizovali a označili ho za autoritárske. Tvrdia, že presadzujú občiansku neposlušnosť, avšak nenásilne. Skupina sa v Británii dlhodobo zameriava na zbrojársky priemysel, pričom odsudzuje britskú podporu Izraela. Jej prívrženci proti zákazu protestovali tretí víkend po sebe. Za uplynulé dva zadržala polícia desiatky ľudí.



Na sobotňajšej demonštrácii v Londýne účastníci držali transparenty s nápisom „Som proti genocíde. Podporujem Palestine Action“, napísala agentúra AFP. Tamojšia polícia uviedla, že v metropole zadržala asi 55 ľudí na základe zákona o terorizme z roku 2000 za to, že vystavovali nápisy podporujúce zmienenú organizáciu.



Po osem ďalších osôb bolo zadržaných na samostatnom londýnskom pochode i v anglickom meste Truro. Protesty sa konali aj v Manchestri, Bristole i škótskom hlavnom meste Edinburgh. Z Manchestru a Bristolu hlásili 18, respektíve 17 zadržaných osôb.



Zhromaždenia zorganizovala iniciatíva Defend Our Juries, ktorá tvrdí, že ich cieľom je „vzdorovať“ zákazu skupiny Palestine Action. Od jeho prijatia britská polícia upozorňuje, že členstvo v tejto skupine alebo jej podpora je trestným činom, za ktorý hrozí až 14 rokov väzenia. Palestine Action sa zákaz pokúša napadnúť na súde.