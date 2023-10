Britská polícia zadržala aktivistov, ktorí bránili premávke

Londýn 30. októbra (TASR) - Britská polícia v pondelok zadržala vyše 60 klimatických aktivistov z iniciatívy Just Stop Oil, ktorí "pomalým pochodom" v centre Londýna bránili cestnej premávke.



Ako informovala agentúra AFP, demonštranti najskôr desať minút pomalou chôdzou kráčali po ceste okolo londýnskeho námestia Parliament Square, dokým ich nezadržala Metropolitná polícia.



"Policajti zadržali 62 aktivistov hnutia Just Stop Oil, ktorí sa nachádzali na ceste na námestí Parliament Square vo Westminsteri," uviedla polícia vo vyhlásení na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



Environmentálne hnutie Just Stop Oil, ktoré chce svojimi protestnými zhromaždeniami zastaviť ťažbu ropy a zemného plynu v Severnom mori, vopred prisľúbilo "pomalé pochody" naprieč Londýnom počas nasledujúcich troch týždňov.



"Prívrženci hnutia Just Stop Oil sú ochotní dnes a každý deň pomaly pochodovať až do (ich) zadržania, dovtedy, dokým polícia neprijme opatrenia na stíhanie skutočných zločincov - ľudí, ktorí umožňujú nové ťažby ropy a plynu," uviedlo hnutie prostredníctvom hovorcu.



Britská vláda v pondelok oznámila, že vydáva 27 nových licencií na ťažbu nerastných surovín v Severnom mori. Podľa klimatických aktivistov tento krok neovplyvní vysoké ceny energií, ale bohatým spoločnostiam ešte viac navýši zisky.