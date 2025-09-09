< sekcia Zahraničie
Britská polícia zadržala muža podozrivého zo zablokovania letiska

Autor TASR
Londýn 9. septembra (TASR) - Londýnska polícia v utorok zadržala 57-ročného muža, ktorý pravdepodobne spôsobil krátkodobé uzavretie odletovej zóny terminálu štyri na letisku Heathrow v pondelok večer. Podľa britských orgánov na letisko pravdepodobne priniesol slzný plyn, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Odletovú zónu štvrtého terminálu na najrušnejšom letisku v Spojenom kráľovstve preventívne evakuovali na asi tri hodiny, kým pohotovostné služby vyšetrovali „incident s nebezpečnými látkami“.
„Po naliehavom vyšetrovaní bol zadržaný 57-ročný muž pre podozrenie z držby slzného CS spreja a spôsobenia verejného nepokoja,“ uviedol hovorca metropolitnej polície.
Po prehliadke priestorov „policajti našli nádobu s látkou, o ktorej sa domnievali, že bol slzný CS sprej“. „Predpokladá sa, že táto látka vyvolala reakciu u osôb nachádzajúcich sa na letisku,“ vysvetlila polícia.
Slzný sprej môže spôsobiť pálenie očí, hrdla, pľúc a kože. Podľa londýnskej polície nahlásilo asi 20 ľudí príznaky podráždenia a bolo ošetrených zdravotníkmi. Sprej však nikomu „nespôsobil žiadne život ohrozujúce zranenia“. Britské úrady incident nepovažujú za teroristický čin.
