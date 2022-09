Britská polícia zadržala viacero ľudí protestujúcich proti monarchii

Londýn 13. septembra (TASR) - Obhajcovia občianskych slobôd vyjadrili v pondelok znepokojenie z reakcií britskej polície a z dodatočných právomocí, ktorými disponuje, čo sa týka zásahov voči osobám protestujúcim proti monarchii. Reagovali tak na viacero incidentov narúšajúcich priebeh smútočnej procesie na počesť zosnulej panovníčky Spojeného kráľovstva Alžbety II.



Škótska polícia oznámila, že v pondelok krátko pred 15.00 h (16.00 h SELČ) zatkla v súvislosti s narušením pokoja na ulici Royal Mile v Edinburghu dvoch mužov vo veku 22 a 52 rokov, píše denník The Guardian.



Stalo sa to po tom, čo 22-ročný mladík krikom narúšal priebeh sprievodu, keď panovník Karol III. a jeho súrodenci odprevádzali rakvu Alžbety II. zo zámku Holyrood ku Katedrále sv. Egídia.



Stanica BBC pripomína ďalšie dva podobné zákroky polície. Zakročili napríklad voči žene s transparentom "Not my King" (Nie je to môj kráľ), ktorú odviedli od Westminsterského paláca. Ďalšia žena – vo veku 22 rokov – bola zatknutá v nedeľu pred Katedrálou sv. Egídia, kde s plagátom zatracujúcim imperializmus a vyzývajúcim na odstránenie monarchie protestovala počas ceremónie vyhlasovania Karola III. za kráľa. Z väzby ju prepustili, avšak neskôr sa má dostaviť pred súd.



Skupina Global Majority Vs Campaign, ktorú zadržaná žena zastupuje, vydala vyhlásenie "odsudzujúce stáročia koloniálnej nespravodlivosti, genocídy a nezákonného dobývania, ktoré boli – a naďalej sú – vykonávané v mene britskej koruny". Skupina dodala, že "výzva na zrušenie monarchie je taká stará ako samotná monarchia a je základným kameňom slobody prejavu v Spojenom kráľovstve".



Metropolitná polícia následne v pondelok večer vydala vyhlásenie, v ktorom uistila, že "verejnosť má rozhodne právo protestovať, a to sme jasne povedali všetkým našim zamestnancom zapojeným do mimoriadnej policajnej operácie, ktorá práve prebieha".



The Guardian píše, že polícia hrozila zatknutím aj klimatickému aktivistovi Paulovi Powleslandovi v Londýne, ktorý na Parlamentnom námestí demonštroval s prázdnym hárkom papiera. Ako uviedol aktivista na Twitteri, policajt mu povedal, že ak tam napíše "Nie je to môj kráľ", bude zatknutý, nakoľko by toto heslo mohlo údajne niekoho uraziť.



Jodie Becková z organizácie Liberty upozornila na incident v Oxforde, kde v nedeľu zadržali 45-ročného muža pre podozrenie z narušenia verejného poriadku. Symon Hill podľa vlastných slov na podujatí, kde sa čítalo vyhlásenie o ustanovení Karola III. za kráľa nahlas, zakričal "Kto ho zvolil?"



Becková priblížila, že medzi dočasné nové právomoci polície patrí zavádzanie podmienok na konanie verejných zhromaždení a presúvanie protestov či zakročenie v prípade iných zhromaždení, ktoré sú príliš hlučné.



Británia sa pripravuje na prvý štátny pohreb za posledných takmer 60 rokov, na ktorý prídu svetoví politickí lídri, členovia kráľovských rodín a milióny ďalších ľudí. Predstavitelia bezpečnostných zložiek plánujú "najväčšiu policajnú a ochrannú operáciu" v dejinách Spojeného kráľovstva.