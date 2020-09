Britská polícia zasahovala proti účastníkom antiimigračného protestu

Londýn 6. septembra (TASR) - Britskí policajti sa dostali v sobotu do potýčok s krajne pravicovými demonštrantami, ktorí v juhoanglickom Doveri protestovali proti nelegálnej migrácii cez Lamanšský prieliv. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa oficiálnych údajov sa tento rok - prevažne počas letných mesiacov - pokúsilo preplaviť sa cez Lamanšský prieliv do Spojeného kráľovstva už viac ako 5000 migrantov na malých nafukovacích člnoch. Väčšinu z nich zachytila (alebo zachránila) ešte na mori britská pobrežná stráž.



V prístavnom meste Dover, kam pobrežná stráž priváža migrantov, sa v sobotu zhromaždilo približne 100 stúpencov pravicových skupín s rúškami vo farbách britskej vlajky, ktorí svojím pochodom na vyše hodinu zablokovali jednu z hlavných ciest, spievali vlastenecké piesne a skandovali nacionalistické heslá.



V blízkosti doverského prístavu sa niektorí z demonštrantov dostali do potýčok s políciou, ktorá zadržala najmenej deväť osôb.



V meste zároveň za prísnych bezpečnostných opatrení prebiehala aj protidemonštrácia odporcov rasizmu, ktorej účastníci vyhlasovali, že migranti sú v Británii vítaní. Zúčastnilo sa na nej taktiež približne 100 ľudí, napísala agentúra AFP.



Len v stredu 2. septembra sa pokúsilo preplaviť do Británie z francúzskeho pobrežia minimálne 416 migrantov, čo je doposiaľ najvyššia denná bilancia. Migranti za pomoci pašerákov smerujú práve do Doveru, ktorý sa nachádza len 34 kilometrov od francúzskeho prístavu Calais. Tisíce migrantov zadržia francúzske úrady ešte skôr, než sa im podarí dostať do britských vôd.