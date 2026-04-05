< sekcia Zahraničie
Britská polícia zatkla demonštrantov pri základni využívanej USA
Aktivisti sa zišli, aby protestovali proti údajnému využívaniu základne RAF Lakenheath ako východiskového bodu pre americké lietadlá zapojené do vojny na Blízkom východe.
Autor TASR
Londýn 5. apríla (TASR) - Britská polícia v nedeľu zadržala sedem osôb počas protestu v blízkosti leteckej základne vo východnom Anglicku, ktorú využívajú americké ozbrojené sily, a obvinila ich z podpory zakázanej skupiny Palestine Action. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.
Organizácia Lakenheath Alliance for Peace, ktorá usporiadala protest, tvrdí, že tých sedem osôb bolo zatknutých, keď mali na sebe oblečenie s nápismi ako „Sme proti genocíde“, „Podporujeme Palestine Action“ a podobne. Polícia uviedla, že päť mužov a dve ženy boli zatknuté „pre podozrenie z podpory zakázanej organizácie“.
Labouristická vláda britského premiéra Keira Starmera vlani zakázala Palestine Action ako teroristickú organizáciu, čím sa členstvo v tejto skupine alebo jej podpora stali trestným činom. Vo februári súd rozhodol, že zákaz je „neprimeraný“ a zasahuje do práva na slobodu prejavu. Vláda sa však proti rozsudku odvolala, a zákaz zatiaľ zostáva v platnosti.
Podľa organizátorov bolo v súvislosti s demonštráciami na podporu tejto skupiny zatknutých viac ako 2700 ľudí a stovky z nich boli obvinené. Polícia vo vyhlásení k najnovším zatknutiam uviedla, že má povinnosť dodržiavať zákon „tak, ako platí v súčasnosti, a nie tak, ako by mohol platiť v budúcnosti“.
