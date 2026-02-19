< sekcia Zahraničie
Britská polícia zatkla exprinca Andrewa
Londýn 19. februára (TASR) - Bývalého britského princa Andrewa Mountbatten-Windsora vo štvrtok zadržala polícia. Brata kráľa Karola III. podozrieva zo zneužitia úradnej moci v spojení s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AFP a Reuters a televízie BBC.
