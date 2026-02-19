Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. február 2026Meniny má Vlasta
< sekcia Zahraničie

Britská polícia zatkla exprinca Andrewa

.
Na snímke Andrew Mountbatten-Windsor. Foto: TASR/AP

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Londýn 19. februára (TASR) - Bývalého britského princa Andrewa Mountbatten-Windsora vo štvrtok zadržala polícia. Brata kráľa Karola III. podozrieva zo zneužitia úradnej moci v spojení s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AFP a Reuters a televízie BBC.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 18. februára

FANTÁZIA: Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále ZOH v Miláne

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia