Britská polícia zatkla muža podozrivého z útoku IRA z roku 1996

Birmingham 9. septembra (TASR) - Britská polícia zadržala muža podozrivého v súvislosti s bombovým útokom v Manchestri z roku 1996. Zatkli ho v noci na piatok na letisku v Birminghame za priestupky súvisiace s terorizmom. V piatok o tom informovala tamojšia polícia, uviedla spravodajská stanica BBC.



Výbuch sa odohral 15. júna 1996. Polícia uviedla, že bombový útok niesol znaky typické pre činnosť Írskej republikánskej armády (IRA). Zranenia pri ňom utrpelo 250 ľudí, no nevyžiadal si žiadne obete na životoch.



Detonačné zariadenie s váhou 1500 kilogramov vybuchlo v centre Manchestru, kde sa zhromaždil dav ľudí pred plánovaným futbalovým zápasom šampionátu Euro 96.



Polícii sa za celých 26 rokov od útoku nepodarilo nájsť a zadržať páchateľa.



Zatknutého podozrivého muža, ktorého polícia odviedla do cely predbežného zadržania, bude vypočúvať tamojšia protiteroristická jednotka.



Manchesterská polícia vlani oznámila, že nedávne zhodnotenie dôkazov ju priviedlo "na novú, hoci značne oklieštenú líniu vyšetrovania". Zároveň uviedla, že bola "odhodlaná učiniť zadosť spravodlivosti bez ohľadu na to, koľko času od útoku ubehlo".